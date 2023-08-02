Вибухи в Києві вночі 2 серпня: подробиці ворожої атаки

У Києві потужні вибухи: РФ обстрілює столицю
У Києві вночі, 2 серпня, чути сильні вибухи. Таким чином ворожі БпЛА дісталися й столиці.
Про це повідомляють моніторингові канали.
Вибухи в Києві вночі 2 серпня
Оновлено 02:39. У Києві зараз можна почути вибухи. Місцеві пабліки стверджують, що це звуки роботи ППО.
Оновлено 02:42. У КМВА теж підтвердили роботу ППО в столиці.
Оновлено 02:56. "Вибухи в столиці. Працює ППО. На Київ слідує група БПЛА. Перебувайте в укриттях", — повідомляє мер Києва Віталій Кличко
Нагадаємо, що повторні вибухи чути в Київській області вночі, 2 серпня. Попередньо в регіоні працює ППО.
Також ми писали, що на околицях Києва вночі, 2 серпня, чути вибухи. Росія атакує область безпілотниками.
Додамо, що вибухи вночі, 2 серпня, лунають у Київській області. Попередньо працює ППО.