Вибухи в Києві вночі 2 серпня: подробиці ворожої атаки

Спалахи від вибухів у місті. Ілюстративне фото: google.com

У Києві вночі, 2 серпня, чути сильні вибухи. Таким чином ворожі БпЛА дісталися й столиці.

Про це повідомляють моніторингові канали.

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Вибухи в Києві вночі 2 серпня

Оновлено 02:39. У Києві зараз можна почути вибухи. Місцеві пабліки стверджують, що це звуки роботи ППО.

Оновлено 02:42. У КМВА теж підтвердили роботу ППО в столиці.

Джерело: t.me/VA_Kyiv

Оновлено 02:56. "Вибухи в столиці. Працює ППО. На Київ слідує група БПЛА. Перебувайте в укриттях", — повідомляє мер Києва Віталій Кличко

Джерело: t.me/vitaliy_klitschko

Нагадаємо, що повторні вибухи чути в Київській області вночі, 2 серпня. Попередньо в регіоні працює ППО.

Також ми писали, що на околицях Києва вночі, 2 серпня, чути вибухи. Росія атакує область безпілотниками.

Додамо, що вибухи вночі, 2 серпня, лунають у Київській області. Попередньо працює ППО.