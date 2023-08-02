Вибухи в Київській області вночі 2 серпня: удар БпЛА

У Київській області вибухи: атака БпЛА
Вибухи вночі, 2 серпня, лунають у Київській області. Попередньо працює ППО.
Про це повідомляють моніторингові канали.
Вибухи в Київській області вночі 2 серпня
Оновлено 01:10. "Київська область! Зафіксовано рух ворожих БпЛА! У регіоні працюють сили ППО", — повідомляє Київська ОВА.
Оновлено 01:18. Повітряна тривога продовжує ширитися Україною.
Нагадаємо, що в Харківській області прозвучали вибухи ввечері, 1 серпня. До цього повідомляли про рух ворожих БпЛА в бік регіону.
Також ми повідомляли, що вночі, 2 серпня, в Україні оголошено повітряну тривогу через загрозу атаки ворожих БпЛА. "Почервоніли" Київська, Чернігівська, Сумська та інші області.
Додамо, що ввечері, 1 серпня, виявлено пуск безпілотників у бік України. Також відомо приблизний час прибуття.