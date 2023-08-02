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У Київській області вибухи: атака БпЛА

2 серпня 2023 01:08
оновлено: 01:19
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Інна Буряк
редактор
Вибухи в Київській області вночі 2 серпня: удар БпЛА
Вибух вночі в місті. Фото: google.com
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор

Вибухи вночі, 2 серпня, лунають у Київській області. Попередньо працює ППО.

Про це повідомляють моніторингові канали.

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Вибухи в Київській області вночі 2 серпня

Оновлено 01:10. "Київська область! Зафіксовано рух ворожих БпЛА! У регіоні працюють сили ППО", — повідомляє Київська ОВА.

Джерело: t.me/kyivoda

Оновлено 01:18. Повітряна тривога продовжує ширитися Україною.

Повітряна тривога в Україні. Фото: alerts.in.ua

Нагадаємо, що в Харківській області прозвучали вибухи ввечері, 1 серпня. До цього повідомляли про рух ворожих БпЛА в бік регіону.

Також ми повідомляли, що вночі, 2 серпня, в Україні оголошено повітряну тривогу через загрозу атаки ворожих БпЛА. "Почервоніли" Київська, Чернігівська, Сумська та інші області.

Додамо, що ввечері, 1 серпня, виявлено пуск безпілотників у бік України. Також відомо приблизний час прибуття.

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