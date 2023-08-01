Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Війна arrow РФ запустила БпЛА в бік України: коли чекати загрози arrow

РФ запустила БпЛА в бік України: коли чекати загрози

1 серпня 2023 23:05
оновлено: 23:20
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор
Ворожі БпЛА прямують до кордонів: коли чекати загрози
Безпілотник у повітряному просторі. Фото: google.com
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор

Ввечері, 1 серпня, виявлено пуск безпілотників у бік України. Також відомо приблизний час прибуття.

Про це повідомляють Повітряні сили України.

Читайте також:

Загроза ворожих БпЛА ввечері 1 серпня

Оновлено 23:08. Повітряні сили попереджають про запуск БпЛА типу "Shahed".

Джерело: t.me/kpszsu

Також повідомляють про час перетину повітряного простору України. Так, за словами ПС, це відбудеться після опівночі. 

Джерело: t.me/kpszsu

Оновлено 23:11. Наразі повітряна тривога оголошена в Харківській та Донецькій областях. 

Повітряна тривога в Україні. Фото: alerts.in.ua

Оновлюється...

Нагадаємо, що в Україні увечері 1 серпня оголошували масштабну повітряну тривогу. Була загроза ракетного обстрілу по всій території України.

Також ми повідомляли, що цієї ночі ворог знову гатив по Україні. Найбільше дісталося Харкову. РФ атакувала місто ракетами та дронами-камікадзе. Зафіксовано влучання по гуртожитку. Відомо про одного постраждалого.

Додамо, що упродовж минулого тижня рятувальники здійснили 8 600 виїздів, під час яких ліквідували понад 1300 пожеж, спричинених обстрілами. Зафіксовано приблизно 500 обстрілів населених пунктів у 16 областях.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

09:13 Українцям, які користуються свердловинами, запроваджують нові правила

12:07ЗМІ показали перші кадри застосування касетних боєприпасів українськими бійцями

Новина з відео

14:22 Що не можна робити під час примусового доставляння до ТЦК: поради адвоката

Новина з фото

03:02У Київській області повторні вибухи: подробиці удару ворога

Новина з фото

04:21Вибухи в Житомирській області: ворожа атака на регіон

None

"Це кров і піт": Ігнат про успішну роботу ППО і не тільки у великому інтервʼю

11:36 Українцям пояснили нюанси мобілізації обмежено придатних у серпні: це важливо

08:42 Циганков отримав щедру пропозицію від несподіваного клубу

Новина з фото

02:18Вибухи в Дніпропетровській області: деталі ворожої атаки

22:37 "Динамо" подякувало Луческу за роботу

09:05 У банках стрімко дорожчає долар: курс 29 липня

Актуальне по темі

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз