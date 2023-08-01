Ворожі БпЛА прямують до кордонів: коли чекати загрози

Безпілотник у повітряному просторі. Фото: google.com

Ввечері, 1 серпня, виявлено пуск безпілотників у бік України. Також відомо приблизний час прибуття.

Про це повідомляють Повітряні сили України.

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Оновлено 23:08. Повітряні сили попереджають про запуск БпЛА типу "Shahed".

Джерело: t.me/kpszsu

Також повідомляють про час перетину повітряного простору України. Так, за словами ПС, це відбудеться після опівночі.

Джерело: t.me/kpszsu

Оновлено 23:11. Наразі повітряна тривога оголошена в Харківській та Донецькій областях.

Повітряна тривога в Україні. Фото: alerts.in.ua

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Нагадаємо, що в Україні увечері 1 серпня оголошували масштабну повітряну тривогу. Була загроза ракетного обстрілу по всій території України.

Також ми повідомляли, що цієї ночі ворог знову гатив по Україні. Найбільше дісталося Харкову. РФ атакувала місто ракетами та дронами-камікадзе. Зафіксовано влучання по гуртожитку. Відомо про одного постраждалого.

Додамо, що упродовж минулого тижня рятувальники здійснили 8 600 виїздів, під час яких ліквідували понад 1300 пожеж, спричинених обстрілами. Зафіксовано приблизно 500 обстрілів населених пунктів у 16 областях.