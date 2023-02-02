Сергій Лавров боїться, що далекобійна зброя вдарить по росії

У росії знову погрожують Україні

Очільник російського міністерства закордонних справ Сергій Лавров заявив про необхідність "відсунути" ЗСУ. За його словами, це потрібно, аби західна далекобійна зброя не дістала території рф.

Про це міністр заявив в інтерв'ю російським пропагандистським ЗМІ.

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Міністр закордонних справ рф Сергій Лавров каже, що зараз війська росії намагаються "відсунути" українську артилерію на таку відстань ,аби вона не створювала загрозу для рф.

"Що більш далекобійна зброя постачається київському режиму, то далі потрібно буде її відсувати від територій, які є нашою країною", — заявив Лавров.

Окрім того, голова зовнішньополітичного відомства рф поскаржився на те, що Президента Володимира Зеленського ніхто не "осмикнув", коли він заявляв, що не розуміє, хто ухвалює рішення в росії і з ким йому розмовляти. З цього Лавров зробив власний висновок, що Президент України відчуває себе "несамостійною" фігурою, а також тим, ким "маніпулюють".

Також міністр назвав "брехнею", що росія відмовляється від переговорів. За його словами, проти рф наразі "воює цілий блок НАТО".

Згадав Сергій Лавров і традиційну тезу про "нацизм":

"Спроба завдати росії такої поразки, щоб остаточно вирішити "російське питання", — це нацизм, і на Заході, зокрема в Німеччині, є політики, які були б не проти його відродження".

Нагадаємо, раніше в українській розвідці повідомляли, що путін дав наказ армії рф окупувати Донецьку та Луганську області до березня.