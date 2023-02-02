Путін наказав окупувати армії рф Донецьку та Луганську області до березня

Путін дав наказ армії рф окупувати Донецьку та Луганську області до березня, — розвідка
Президент рф володимир путін дав наказ своїм військам повністю окупувати Донецьку та Луганську області. За планом кремля, вони мають це зробити до березня.
Про це повідомив представник Головного управління розвідки Міноборони України Андрій Черняк.
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Що відомо
У розвідці зазначають, що росія готується до нової спроби масованого наступу та захоплення сходу країни. За їх даними російсько-окупаційні війська передислоковують на схід свої додаткові штурмові групи, підрозділи, озброєння та військову техніку.
"За даними воєнної розвідки України, путін віддав наказ до березня захопити території Донецької та Луганської областей", — наголосив Андрій Черняк.
Окрім того, представник української розвідки зазначив, що росія використовує територію Білорусі для підготовки мобілізованих солдатів та не має достатніх сил і засобів, щоб розпочати найближчими тижнями масований наступ на Україну з цього напрямку.
"Станом на сьогодні сформованих ударних груп немає. Немає загрози залучення Білорусі до повномасштабного вторгнення на боці росії проти України, але це також, безумовно, ризики, які ми повинні враховувати", — додав Черняк.
Нагадаємо, напередодні у міноборони Білорусі відзвітували, що їх військові пройшли навчання щодо використовування ракетного комплексу "Іскандер".
Варто зазначити, що саме такою ракетою класу земля-земля російські окупанти атакували житловий багатоквартирний будинок у Краматорську, внаслідок чого загинули двоє мирних людей.