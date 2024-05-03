Україну охопила масштабна повітряна тривога — в повітрі російські літаки

Зліт винищувача МіГ-31. Фото ілюстративне: росЗМІ

Україною знову шириться масштабна повітряна тривога. За попередньою інформацією, в повітря злетів російський винищувач-перехоплювач МіГ-31.

Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ.

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Як повідомляється, літак злетів з російського аеродрому "Саваслейка" в Нижньогородській області.

Скриншот допису ПС ЗСУ

Станом на 18:48 карта повітряних тривог по Україні виглядає так:

Карта тривог. Джерело: alerts.in.ua

Наголосимо, що МіГ-31 — один з найстаріших та водночас найшвидших винищувачів Повітряно-космічних сил Росії. Він розвиває швидкість до 3000 км/год. і здатен нести аеробалістичні ракети "Кинджал".

Нагадаємо, винищувач вже перебував в повітрі в п'ятницю вдень, 3 травня, внаслідок чого "почервоніла" вся Україна.

Сирени пролунали й вночі: прифронтовим та прикордонним з Росією регіонам загрожувало застосування керованих авіабомб.