Україну охопила масштабна повітряна тривога — в повітрі російські літаки
Україною знову шириться масштабна повітряна тривога. За попередньою інформацією, в повітря злетів російський винищувач-перехоплювач МіГ-31.
Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ.
Повітряна тривога в Україні
Як повідомляється, літак злетів з російського аеродрому "Саваслейка" в Нижньогородській області.
Станом на 18:48 карта повітряних тривог по Україні виглядає так:
Наголосимо, що МіГ-31 — один з найстаріших та водночас найшвидших винищувачів Повітряно-космічних сил Росії. Він розвиває швидкість до 3000 км/год. і здатен нести аеробалістичні ракети "Кинджал".
Нагадаємо, винищувач вже перебував в повітрі в п'ятницю вдень, 3 травня, внаслідок чого "почервоніла" вся Україна.
Сирени пролунали й вночі: прифронтовим та прикордонним з Росією регіонам загрожувало застосування керованих авіабомб.
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