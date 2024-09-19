Вибухи в передмісті Дніпра ввечері 19 вересня — що відомо про обстріл

Дим і пожежа після вибуху. Фото ілюстративне: slovoidilo.ua

Вибухи прогриміли в передмісті Дніпра зараз, пізно ввечері в четвер, 19 вересня. У Дніпропетровській області триває повітряна тривога.

Моніторинговий Telegram-канал "Николаевский Ванек" повідомляв про керовану авіаційну ракету в напрямку Дніпра.

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Скриншот повідомлення Telegram-каналу "Николаевский Ванек"

Що відомо про вибухи у Дніпропетровській області ввечері 19 вересня

Повітряну тривогу у Дніпропетровській області оголосили о 23:17. О 23:18 Повітряні Сили ЗС України попередили про ракетну небезпеку зі сходу.

Скриншот повідомлення Повітряних Сил ЗС України

"Керована авіаційна ракета на Дніпро — може бути гучновато", — попередив о 23:29 моніторинговий Telegram-канал "Николаевский Ванек".

Близько 23:32 у передмісті Дніпра було чутно вибухи. Станом на 23:35 повітряна тривога, крім Дніпропетровської області, триває ще в 11 областях. Червоні на карті повітряних тривог Київська, Чернігівська, Сумська, Черкаська, Кіровоградська, Миколаївська, Херсонська, Запорізька, Донецька, Харківська й Полтавська області.

Карта повітряних тривог станом на 23:35 19 вересня

Оновлено: О 23:38 моніторинговий Telegram-канал monitor повідомив про другу крилату ракету в напрямку Дніпра.

"Обидві крилаті ракети припинили існування в межах Дніпровського району Дніпропетровської області. Попередньо, дві керовані авіаційні Х-59/69. Ракетна небезпека триває до відбою", — йдеться в повідомленні, яке monitor опублікував о 23:40.