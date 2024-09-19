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На Київщині лунають вибухи — в ОВА повідомили про атаку БпЛА й роботу ППО

19 вересня 2024 23:05
Чекарьова Марія - редактор
Вибухи в Київській області ввечері 19 вересня — що відомо про атаку ворожих БпЛА
Робота ППО. Фото ілюстративне: kyivvlada.com.ua
Чекарьова Марія - редактор

Вибухи лунають у Київській області зараз, пізно ввечері в четвер, 19 вересня. У регіоні триває повітряна тривога.

У Київській ОВА повідомили про атаку ударних безпілотників і роботу ППО.

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Скриншот повідомлення КОВА

Що відомо про вибухи в Київській області пізно ввечері 19 вересня

Повітряну тривогу в Київській області оголосили о 21:30. Станом на 23:05, крім Київської області, на карті повітряних тривог червоні ще десять областей: Чернігівська, Сумська, Черкаська, Кіровоградська, Миколаївська, Херсонська, Запорізька, Донецька, Харківська, Полтавська.

Повітряна тривога ввечері 19 вересня
Карта повітряних тривог станом на 23:05 19 вересня

О 22:55 у Київській ОВА зазначили, що в регіоні зафіксували рух ударних БпЛА —  по них працюють сили ППО.

"Не фотографуйте та не знімайте роботу наших захисників. Не нехтуйте правилами безпеки. Залишайтеся в укриттях до закінчення повітряної тривоги", — закликали громадян.

За даними Повітряних Сил ЗС України, станом на 23:05 фіксували "Шахеди" на південному сході від Києва курсом на південний захід. Також на Київську область летіли БпЛА із західної частини Полтавської області.

Атака ударних БпЛА пізно ввечері 19 вересня
Скриншот повідомлення Повітряних Сил ЗС України

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вибух безпілотники Київська область ППО дрон Шахід-136 війна в Україні

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