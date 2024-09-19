Вибухи в Київській області ввечері 19 вересня — що відомо про атаку ворожих БпЛА

На Київщині лунають вибухи — в ОВА повідомили про атаку БпЛА й роботу ППО
Вибухи лунають у Київській області зараз, пізно ввечері в четвер, 19 вересня. У регіоні триває повітряна тривога.
У Київській ОВА повідомили про атаку ударних безпілотників і роботу ППО.
Що відомо про вибухи в Київській області пізно ввечері 19 вересня
Повітряну тривогу в Київській області оголосили о 21:30. Станом на 23:05, крім Київської області, на карті повітряних тривог червоні ще десять областей: Чернігівська, Сумська, Черкаська, Кіровоградська, Миколаївська, Херсонська, Запорізька, Донецька, Харківська, Полтавська.
О 22:55 у Київській ОВА зазначили, що в регіоні зафіксували рух ударних БпЛА — по них працюють сили ППО.
"Не фотографуйте та не знімайте роботу наших захисників. Не нехтуйте правилами безпеки. Залишайтеся в укриттях до закінчення повітряної тривоги", — закликали громадян.
За даними Повітряних Сил ЗС України, станом на 23:05 фіксували "Шахеди" на південному сході від Києва курсом на південний захід. Також на Київську область летіли БпЛА із західної частини Полтавської області.
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