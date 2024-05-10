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У Росії пролунали сильні вибухи — горить НПЗ під Калугою

10 травня 2024 03:12
215692b9-303e-4bdf-69c8-8de3ffd18400 - Анжеліка Талабан
Анжеліка Талабан
Випусковий редактор
В Росії горить НПЗ під Калугою
Пожежа на НПЗ під Калугою. Фото: скриншот відео з соцмереж
215692b9-303e-4bdf-69c8-8de3ffd18400 - Анжеліка Талабан
Анжеліка Талабан
Випусковий редактор

В Росії у ніч п'ятниці, 10 травня, пролунав вибух на нафтопереробному заводі після нальоту безпілотників. На місці виникла сильна пожежа.

Про це повідомляють російські ЗМІ.

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У соцмережах ширяться відео та фото пожежі на нафтопереробному заводі під Калугою в Росії. На відео видно, як вогонь охопив територію неподалік резервуарів. Наразі інформації щодо постраждалих немає.

Зазначимо, що це вже друга атака даний НПЗ під Калугою. Вперше нафтопереробний завод був атакований 15 березня 2024 року.

Калуга НПЗ
Пожежа на НПЗ під Калугою. Фото: скриншот відео з соцмереж

Нагадаємо, нещодавно під прицілом українських безпілотників опинився НПЗ "Газпром нафтохім Салават", який розташований у російській республіці Башкоростан. Також 9 травня Група ударних БпЛА атакувала нафтобазу у селі Юровка Краснодарського краю РФ.

війна
вибух
НПЗ
безпілотники
Росія

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