В Росії заявили про збиття українських безпілотників

Безпілотник в повітряному просторі Росії. Фото: росЗМІ

В Росії пролунали вибухи. У п'ятницю, 10 травня, безпілотні літальні апарати долетіли до Подольська, що неподалік Москви, а також до Брянської області.

Про це повідомляють російські ЗМІ.

Читайте також:

Вибухи в Росії

Близько 01:49 (за Київським часом) мер Москви Сергій Собянін повідомив про збиття безпілотника. Він заявив, що внаслідок збиття впали уламки, втім переконує, що постраждалих внаслідок цього немає. БпЛА досяг міського округу Подольська, що під Москвою. Наразі на місці події працюють екстренні служби.

Скриншот повідомлення

Також російські ЗМІ заявили, що російські військові знищили три БпЛА, ймовірно українського походження, у Брянській області.

Скриншот повідомлення

Нагадаємо, гендиректор "Укроборонпрому" заявив, що Україна активно нарощує свої потужності у виробництві дронів-камікадзе. А нещодавно, у четвер 9 травня, безпілотник Служби безпеки України, пролетівши 1500 кілометрів, атакував нафтопереробний завод у російській республіці Башкортостан.