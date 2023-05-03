Росіяни обстрілюють Херсон: загинули 17 людей

Пожежники працюють на місці влучання російської ракети у потяг на вокзалі в Херсоні. Фото: REUTERS/Carlos Barria

У середу зранку, 3 травня, російські війська почали масивно обстрілювати місто Херсон та населені пункти області. Ворожі атаки тривають і досі, загинули 17 людей.

Про це повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

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Херсон під вогнем окупантів

"Херсон досі знаходить під вогнем російської артилерії! Щойно через ворожі обстріли постраждали ще пʼятеро мирних херсонців — одна людина загинула, чотири — поранені", — розповів Прокудін.

Місцевих мешканців закликали залишатися в укриттях або ж не виходити з домівок, як мінімум до ранку.

Обстріли Херсона та області 3 травня

Як повідомили в Офісі Генерального прокурора, станом на 16:30 через хаотичні обстріли та влучання снарядів по об'єктах цивільної інфраструктури в обласному центрі загинуло 12 людей. Близько 22 — отримали травми різного ступеня тяжкості. Наразі інформація ще уточнюється.

Також вдень між селами Степанівка та Музиківка під ворожим обстрілом опинилася бригада енергетиків. Вони лагодили електромережі після чергових атак армії РФ, аби забезпечити людей світлом. Від отриманих травм троє працівників енергетичного підприємства загинули.

Окрім того, вранці від обстрілу Дар'ївської громади області загинув чоловік.

Наслідки обстрілу Херсона 3 травня. Фото: Херсонська обласна прокуратура

Наслідки обстрілу Херсона 3 травня. Фото: Херсонська обласна прокуратура

За процесуального керівництва Херсонської окружної прокуратури розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України).

Наслідки російських атак по Херсону та області

Люди на заправці, пошкодженій російськими військовими ударами 3 травня. Фото: REUTERS/Іван Антипенко

Люди біжать біля залізничного вокзалу в Херсоні, постраждалого від російського військового удару. Фото: REUTERS/Carlos Barria

Пораненого чоловіка несуть на місці залізничного вокзалу, який був уражений російськими військовими в Херсоні. Фото: REUTERS/Carlos Barria

Місцеві жителі оглядають житловий квартал, який постраждав від російського удару 3 травня. Фото: REUTERS/Іван Антипенко

Пожежник працює на місці залізничної станції, постраждалої від російського військового удару в Херсоні 3 травня. Фото: REUTERS/Carlos Barria

Поранена жінка сидить біля залізничного вокзалу, який потрапив під удар російської армії 3 травня. Фото: REUTERS/Carlos Barria

Нагадаємо, упродовж дня, 3 травня, окупанти підло обстрілюють місто Херсон та область. Так, близько 11 години ранку вони атакували єдиний гіпермаркет, який працює у місті. Троє людей загинуло, ще п’ятеро — поранені.

Незадовго під ворожим вогнем опинився центр міста та район залізничного вокзалу. "Приліт" відбувся в районі магазину "АТБ".

Згодом росіяни вдарили у пасажирський поїзд у Херсоні, де поранено провідника.