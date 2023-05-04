У Запоріжжі та Одесі пролунали кілька вибухів
Україною шириться повітряна тривога.
У Запоріжжі пролунало кілька вибухів. Про це повідомляють ЗМІ.
Голова Запорізької ОВА Юрій Малашко у своєму Telegram написав: "Перебувайте у безпечних місцях до завершення "повітряної тривоги"! Дотримуйтесь інформаційної тиші! Не розповсюджуйте фото- та відео матеріали — не допомагайте ворогу".
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Що потрібно робити під час повітряної тривоги
- якщо ви почуєте гучний вибух або спрацюють сирени, негайно шукайте укриття;
- якщо ви знаходитесь у будинку чи будівлі, перейдіть на найнижчий рівень будівлі з найменшою кількістю зовнішніх стін, вікон і отворів; зачиніть будь-які двері та сядьте біля внутрішньої стіни, якомога далі від вікон чи отворі;
- якщо ви перебуваєте на відкритому повітрі, негайно знайдіть укриття в твердій конструкції; якщо це неможливо, лягти і прикрити голову руками;
- майте на увазі, що навіть якщо ракету чи безпілотник, що летить, буде перехоплено, падіння уламків становить значний ризик;
- після нападу тримайтеся якомога далі від будь-якого сміття.
Нагадаємо, на тлі нещодавнього зростання кількості російських обстрілів по Україні Держдепартамент попереджає громадян США про підвищену загрозу ракетних атак. У тому числі в Києві та Київській області.