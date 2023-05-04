У Запоріжжі та Одесі пролунали кілька вибухів

По Україні оголошена повітряна тривога. Фото: УНІАН

Україною шириться повітряна тривога.

У Запоріжжі пролунало кілька вибухів. Про це повідомляють ЗМІ.

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Голова Запорізької ОВА Юрій Малашко у своєму Telegram написав: "Перебувайте у безпечних місцях до завершення "повітряної тривоги"! Дотримуйтесь інформаційної тиші! Не розповсюджуйте фото- та відео матеріали — не допомагайте ворогу".

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Що потрібно робити під час повітряної тривоги

якщо ви почуєте гучний вибух або спрацюють сирени, негайно шукайте укриття;

якщо ви знаходитесь у будинку чи будівлі, перейдіть на найнижчий рівень будівлі з найменшою кількістю зовнішніх стін, вікон і отворів; зачиніть будь-які двері та сядьте біля внутрішньої стіни, якомога далі від вікон чи отворі;

якщо ви перебуваєте на відкритому повітрі, негайно знайдіть укриття в твердій конструкції; якщо це неможливо, лягти і прикрити голову руками;

майте на увазі, що навіть якщо ракету чи безпілотник, що летить, буде перехоплено, падіння уламків становить значний ризик;

після нападу тримайтеся якомога далі від будь-якого сміття.

Нагадаємо, на тлі нещодавнього зростання кількості російських обстрілів по Україні Держдепартамент попереджає громадян США про підвищену загрозу ракетних атак. У тому числі в Києві та Київській області.