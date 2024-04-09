Вибух у небі. Фото ілюстративне: Telegram

У Запоріжжі пролунав гучний вибух вранці, 9 квітня. Перед цим у регіоні та ще низці областей України оголосили повітряну тривогу через загрозу застосування балістики.

Про це повідомляють місцеві пабліки у Telegram та очільник Запорізької ОВА Іван Федоров.

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Вибух у Запоріжжі

08:32 у Запоріжжі та області оголосили про повітряну тривогу через загрозу балістичного обстрілу.

Скриншот допису

08:45 у місті пролунав гучний вибух.

Скриншот допису

Нагадаємо, окупаційна армія РФ у ніч проти 9 квітня випустила по Україні 20 ударних дронів типу Shahed та чотири ракети С-300. Силам протиповітряної оборони вдалося знищити усі ворожі БпЛА.

Під прицілом була і Одещина. Сили протиповітряної оборони збили над регіоном один дрон. На щастя, ніхто з цивільних не постраждав.