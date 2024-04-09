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У Запоріжжі пролунав гучний вибух

9 квітня 2024 08:49
оновлено: 09:00
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Козюк Тетяна
редактор
У Запоріжжі пролунав гучний вибух
Вибух у небі. Фото ілюстративне: Telegram
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор

У Запоріжжі пролунав гучний вибух вранці, 9 квітня. Перед цим у регіоні та ще низці областей України оголосили повітряну тривогу через загрозу застосування балістики. 

Про це повідомляють місцеві пабліки у Telegram та очільник Запорізької ОВА Іван Федоров. 

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Вибух у Запоріжжі

08:32 у Запоріжжі та області оголосили про повітряну тривогу через загрозу балістичного обстрілу. 

Вибух та повітряна тривога у Запоріжжі
Скриншот допису

08:45 у місті пролунав гучний вибух. 

Вибух в Запоріжжі
Скриншот допису

Нагадаємо, окупаційна армія РФ у ніч проти 9 квітня випустила по Україні 20 ударних дронів типу Shahed та чотири ракети С-300. Силам протиповітряної оборони вдалося знищити усі ворожі БпЛА.  

Під прицілом була і Одещина. Сили протиповітряної оборони збили над регіоном один дрон. На щастя, ніхто з цивільних не постраждав. 

війна
вибух
Запоріжжя
Запорізька область
обстріли
окупанти
війна в Україні

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