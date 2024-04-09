У Запоріжжі пролунав гучний вибух
У Запоріжжі пролунав гучний вибух вранці, 9 квітня. Перед цим у регіоні та ще низці областей України оголосили повітряну тривогу через загрозу застосування балістики.
Про це повідомляють місцеві пабліки у Telegram та очільник Запорізької ОВА Іван Федоров.
Вибух у Запоріжжі
08:32 у Запоріжжі та області оголосили про повітряну тривогу через загрозу балістичного обстрілу.
08:45 у місті пролунав гучний вибух.
Нагадаємо, окупаційна армія РФ у ніч проти 9 квітня випустила по Україні 20 ударних дронів типу Shahed та чотири ракети С-300. Силам протиповітряної оборони вдалося знищити усі ворожі БпЛА.
Під прицілом була і Одещина. Сили протиповітряної оборони збили над регіоном один дрон. На щастя, ніхто з цивільних не постраждав.
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