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Атака дронів на Україну — Повітряні сили знищили усі "Шахеди"

9 квітня 2024 07:18
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк
Атака дронів на Україну — Повітряні сили знищили усі "Шахеди"
Мобільні вогневі групи. Фото: Нацгвардія
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

Окупаційна армія РФ у ніч проти 9 квітня випустила по Україні 20 ударних дронів типу Shahed та чотири ракети С-300. Силам протиповітряної оборони вдалося знищити усі ворожі БпЛА.  

Про це повідомила пресслужба Генштабу ЗСУ у вівторок, 9 квітня. 

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У відомстві розповіли, що окупанти атакували 20 ударними БпЛА типу Shahed із мису Чауда, що на тимчасово окупованій території українського Криму) та з Приморсько-Ахтарська (РФ). Крім того, загарбники випустили чотири зенітні керовані ракети С-300 з тимчасово окупованої території Донецької області. 

"В результаті протиповітряного бою збито усі 20 "шахедів" у Миколаївській, Одеській, Херсонській, Дніпропетровській, Полтавській, Вінницькій та Львівській областях", — йдеться у повідомленні. 

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Скриншот допису Генштабу

Нагадаємо, цієї ночі в Україні оголосили повітряну тривогу через загрозу удару БпЛА. Хвиля "шахедів" рухалась на південні регіони. 

Незадовго в Одеській області пролунав вибух. В регіоні працювала ППО.

обстріли
ППО
дрони
війна в Україні
Повітряні Сили ЗСУ

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