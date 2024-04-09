Атака дронів на Україну — Повітряні сили знищили усі "Шахеди"

Мобільні вогневі групи. Фото: Нацгвардія

Окупаційна армія РФ у ніч проти 9 квітня випустила по Україні 20 ударних дронів типу Shahed та чотири ракети С-300. Силам протиповітряної оборони вдалося знищити усі ворожі БпЛА.

Про це повідомила пресслужба Генштабу ЗСУ у вівторок, 9 квітня.

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У відомстві розповіли, що окупанти атакували 20 ударними БпЛА типу Shahed із мису Чауда, що на тимчасово окупованій території українського Криму) та з Приморсько-Ахтарська (РФ). Крім того, загарбники випустили чотири зенітні керовані ракети С-300 з тимчасово окупованої території Донецької області.

"В результаті протиповітряного бою збито усі 20 "шахедів" у Миколаївській, Одеській, Херсонській, Дніпропетровській, Полтавській, Вінницькій та Львівській областях", — йдеться у повідомленні.

Скриншот допису Генштабу

Нагадаємо, цієї ночі в Україні оголосили повітряну тривогу через загрозу удару БпЛА. Хвиля "шахедів" рухалась на південні регіони.

Незадовго в Одеській області пролунав вибух. В регіоні працювала ППО.