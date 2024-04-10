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У Запоріжжі вибухи — ракетна небезпека

10 квітня 2024 01:37
оновлено: 01:43
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Інна Буряк
редактор
У Запоріжжі вибухи — ракетна небезпека
Дим підіймається після вибуху вночі в місті. Ілюстративне фото: t.me/radiozhitomir
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор

Вибухи в Запоріжжі зараз 10 квітня було чути близько 01:30. Моніторингові канали попереджають про ракетну небезпеку, через що в області оголошено повітряну тривогу. 

Про вибухи повідомляють місцеві ЗМІ та Telegram-канали.

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Вибухи в Запоріжжі зараз 10 квітня

За даними "Суспільного", у деяких районах Запоріжжя лунали вибухи під час повітряної тривоги.

Скриншот повідомлення з телеграм-каналу "Суспільне Запоріжжя"
Скриншот повідомлення з телеграм-каналу "Суспільне Запоріжжя"

Також місцеві пабліки повідомляли про ракетну небезпеку в Запорізькій області.

Скриншот повідомлення з телеграм-каналу "Моє Запоріжжя"
Скриншот повідомлення з телеграм-каналу "Моє Запоріжжя"

Очільник Запорізької ОВА Іван Федоров писав про повітряну тривогу в області о 01:22, пізніше сповістив про відбій небезпеки.

Скриншот повідомлення з телеграм-каналу очільника Запорізької ОВА Івана Федорова
Скриншот повідомлення з телеграм-каналу очільника Запорізької ОВА Івана Федорова

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