У Запоріжжі вибухи — ракетна небезпека
10 квітня 2024 01:37
оновлено: 01:43
Дим підіймається після вибуху вночі в місті. Ілюстративне фото: t.me/radiozhitomir
Вибухи в Запоріжжі зараз 10 квітня було чути близько 01:30. Моніторингові канали попереджають про ракетну небезпеку, через що в області оголошено повітряну тривогу.
Про вибухи повідомляють місцеві ЗМІ та Telegram-канали.
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Вибухи в Запоріжжі зараз 10 квітня
За даними "Суспільного", у деяких районах Запоріжжя лунали вибухи під час повітряної тривоги.
Також місцеві пабліки повідомляли про ракетну небезпеку в Запорізькій області.
Очільник Запорізької ОВА Іван Федоров писав про повітряну тривогу в області о 01:22, пізніше сповістив про відбій небезпеки.
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