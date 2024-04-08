Вибухи у Запоріжжі через влучання у підприємство — є загиблі мирні жителі
Армія Росії в понеділок, 8 квітня, здійснила ракетний удар по будівлі міської інфраструктури Запоріжжя. Внаслідок обстрілу серед цивільних є загиблі та поранені.
Про це інформує Офіс Генерального прокурора України.
Ракетний удар по Запоріжжю
Як встановило розслідування, удар стався сьогодні о 12:30. Ракета влучила в одне з місцевих підприємств. Внаслідок обстрілу загинуло троє цивільних осіб, також є поранені, інформація щодо загальної кількості постраждалих наразі уточнюється.
Прокурори ініціювали досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв ведення війни.
Нагадаємо, 7 квітня армія Росії обстріляла Пологівський район Запорізької області з РСЗВ "Град". Внаслідок артобстрілу загинуло троє людей, ще троє отримали поранення.
Того ж дня ворог двічі за день обстріляв Гуляйполе, внаслідок чого постраждала подружня пара.
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