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Вибухи у Запоріжжі через влучання у підприємство — є загиблі мирні жителі

8 квітня 2024 18:53
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Ілля Рябінін
редактор
Вибухи у Запоріжжі через влучання у підприємство — є загиблі мирні жителі
Зруйнована внаслідок вибуху будівля в Запоріжжі. Фото: Запорізька обласна прокуратура
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор

Армія Росії в понеділок, 8 квітня, здійснила ракетний удар по будівлі міської інфраструктури Запоріжжя. Внаслідок обстрілу серед цивільних є загиблі та поранені.

Про це інформує Офіс Генерального прокурора України

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Вибухи у Запоріжжі через влучання у підприємство — є загиблі мирні жителі
Наслідки ракетного удару по підприємству у Запоріжжі. Джерело: Запорізька обласна прокуратура

Як встановило розслідування, удар стався сьогодні о 12:30. Ракета влучила в одне з місцевих підприємств. Внаслідок обстрілу загинуло троє цивільних осіб, також є поранені, інформація щодо загальної кількості постраждалих наразі уточнюється.

Вибухи у Запоріжжі через влучання у підприємство — є загиблі мирні жителі
Одна з автівок, яка опинилася під завалами будівлі. Джерело: Запорізька обласна прокуратура

Прокурори ініціювали досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв ведення війни.

Вибухи у Запоріжжі через влучання у підприємство — є загиблі мирні жителі
Скриншот допису прокуратури

Нагадаємо, 7 квітня армія Росії обстріляла Пологівський район Запорізької області з РСЗВ "Град". Внаслідок артобстрілу загинуло троє людей, ще троє отримали поранення. 

Того ж дня ворог двічі за день обстріляв Гуляйполе, внаслідок чого постраждала подружня пара.

російські війська
вибух
Запоріжжя
Україна
війна в Україні
жертви

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