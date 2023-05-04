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Україна отримає від Норвегії 378 млн євро: куди спрямують кошти

4 травня 2023 09:58
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
Україна отримає від Норвегії 378 млн євро: куди спрямують кошти
Прем'єр-міністр Норвегії Йонас Гар Стере. Фото: Lehtikuva/Heikki Saukkomaa via REUTERS
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Норвегія виділила 378 млн євро на допомогу Україні. Кошти спрямують на гуманітарну допомогу, ремонт та обслуговування громадської інфраструктури для забезпечення населення електроенергією та водою.

Про це йдеться на сайті уряду Норвегії.

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Допомога від Норвегії

Прем'єр-міністр Норвегії Йонас Гар Стере повідомив Президента України Володимира Зеленського про новий пакет допомоги під час зустрічі у Фінляндії.

"Ми перебуваємо в тісному діалозі з владою України, щоб допомога дійшла до тих, хто найбільше її потребує. Агресивна війна Росії щодня приносить неймовірні страждання та широкомасштабні руйнування. Наша підтримка допоможе полегшити становище українського народу, який так багато пережив", — заявив прем'єр.

Нагадаємо, 3 травня Президент України Володимир Зеленський прибув з візитом до Фінляндії. Глава держави обговорив низку важливих питань для України. 

Також ми писали, що Володимир Зеленський підсумував яку саме військову допомогу отримала Україна за минулий тиждень від західних партнерів. Президент зазначає: важливо постійно посилати сигнали Росії, що світ не вибачить її жахливих злочинів.

Додамо, минулого місяця Норвегія запровадила новий пакет санкцій проти Росії та режиму Кремля. До санкційного списку потрапили 87 осіб.

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