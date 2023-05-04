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Російська атака безпілотниками: скільки вдалося приземлити повітряних цілей протягом ночі

4 травня 2023 07:27
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
Російська атака безпілотниками: скільки вдалося приземлити повітряних цілей протягом ночі
Уламки збитого БпЛА типу Shahed. Фото: t.me/andrii_nebytov/1054
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Сьогодні вночі, 4 травня, російські окупанти знову атакували Україну безпілотниками. Загалом вони застосували до 24 ударних дронів Shahed-136/131.

Про це повідомляють Повітряні Сили ЗСУ.

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Противник застосовував безпілотники з північного напрямку (Брянська область) та з півдня — східне узбережжя Азовського моря.

Силам та засобам Повітряних Сил, у взаємодії протиповітряною обороною інших складових Сил оборони України, знищено 18 ударних безпілотників та один БпЛА оперативно тактичного рівня.

"Бойова робота велась у північних, центральних та південних областях України. Застосовано зенітне ракетне озброєння, авіацію та мобільні вогневі групи у зонах відповідальності повітряного командування "Південь" та повітряного командування "Центр", — йдеться у повідомленні.

Количество уничтоженных вражеских БпЛА
Кількість знищених ворожих БпЛА протягом ночі. Фото: t.me/kpszsu

Нагадаємо, на тлі нещодавнього зростання кількості російських обстрілів по Україні Держдепартамент попереджає громадян США про підвищену загрозу ракетних атак. У тому числі в Києві та Київській області. 

Також ми писали, що вчора, 3 травня, окупанти підло обстрілювали місто Херсон та область, кількість жертв збільшилась до 21. Президент України Володимир Зеленський оприлюднив наслідки ворожої атаки в Херсоні.

Додамо, у середу, 3 травня, у Миколаївській та Херсонській областях повітряне командування "Південь" знищило кілька дронів російських окупантів. Зокрема, було знищено чотири ворожі дрони.

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