Російська атака безпілотниками: скільки вдалося приземлити повітряних цілей протягом ночі

Уламки збитого БпЛА типу Shahed. Фото: t.me/andrii_nebytov/1054

Сьогодні вночі, 4 травня, російські окупанти знову атакували Україну безпілотниками. Загалом вони застосували до 24 ударних дронів Shahed-136/131.

Про це повідомляють Повітряні Сили ЗСУ.

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Противник застосовував безпілотники з північного напрямку (Брянська область) та з півдня — східне узбережжя Азовського моря.

Силам та засобам Повітряних Сил, у взаємодії протиповітряною обороною інших складових Сил оборони України, знищено 18 ударних безпілотників та один БпЛА оперативно тактичного рівня.

"Бойова робота велась у північних, центральних та південних областях України. Застосовано зенітне ракетне озброєння, авіацію та мобільні вогневі групи у зонах відповідальності повітряного командування "Південь" та повітряного командування "Центр", — йдеться у повідомленні.

Кількість знищених ворожих БпЛА протягом ночі. Фото: t.me/kpszsu

Нагадаємо, на тлі нещодавнього зростання кількості російських обстрілів по Україні Держдепартамент попереджає громадян США про підвищену загрозу ракетних атак. У тому числі в Києві та Київській області.

Також ми писали, що вчора, 3 травня, окупанти підло обстрілювали місто Херсон та область, кількість жертв збільшилась до 21. Президент України Володимир Зеленський оприлюднив наслідки ворожої атаки в Херсоні.

Додамо, у середу, 3 травня, у Миколаївській та Херсонській областях повітряне командування "Південь" знищило кілька дронів російських окупантів. Зокрема, було знищено чотири ворожі дрони.