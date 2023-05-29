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Україна просить у Австралії бронемашини Hawkie

29 травня 2023 05:15
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
Україна просить у Австралії бронемашини Hawkie
Бронеавтомобіль Hawkie. Фото: Google
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

Україна звернулося до Австралії з проханням надати бронеавтомобілі Hawkie. А також закликало офіційний Сідней приєднатися до міжнародної "танкової коаліції".

Про це написав міністр оборони України Олексій Резніков у Twitter.

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Резніков нагадав, що Австралія під час повномасштабного вторгнення РФ завжди підтримувала Україну і зробила "найбільший внесок в Україну поза НАТО".

"Наша боротьба за глобальну свободу ще не закінчена, і нам все ще потрібна ваша підтримка. Я закликаю вас сьогодні приєднатися до міжнародної танкової коаліції за Україну. Окрім танків, ми мали б честь отримати австралійські Hawkie. Вони могли виявитися неоціненною для наших військ під час контрнаступу", — написав Резніков.

Нагадаємо, компанія Boeing представила новий військовий безпілотник Ghost Bat. Інженери корпорації спроєктували його на замовлення Королівських ВПС Австралії. Вже відбулися перші випробування. 

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