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Украина просит у Австралии бронемашины Hawkie

29 мая 2023 05:15
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
Украина просит у Австралии бронемашины Hawkie
Бронеавтомобиль Hawkie. Фото: Google
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

Украина обратилась к Австралии с просьбой предоставить бронеавтомобили Hawkie. А также призвало официальный Сидней присоединиться к международной "танковой коалиции".

Об этом написал министр обороны Украины Алексей Резников в Twitter.

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Резников напомнил, что Австралия во время полномасштабного вторжения РФ всегда поддерживала Украину и внесла "наибольший вклад в Украину вне НАТО".

"Наша борьба за глобальную свободу еще не окончена, и нам все еще нужна ваша поддержка. Я призываю вас сегодня присоединиться к международной танковой коалиции за Украину. Кроме танков, мы имели бы честь получить австралийские Hawkie. Они могли оказаться неоценимыми для наших войск во время контрнаступления", — написал Резников.

Напомним, компания Boeing представила новый военный беспилотник Ghost Bat. Инженеры корпорации спроектировали его по заказу Королевских ВВС Австралии. Уже прошли первые испытания.

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