Украина просит у Австралии бронемашины Hawkie

Бронеавтомобиль Hawkie. Фото: Google

Украина обратилась к Австралии с просьбой предоставить бронеавтомобили Hawkie. А также призвало официальный Сидней присоединиться к международной "танковой коалиции".

Об этом написал министр обороны Украины Алексей Резников в Twitter.

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Резников напомнил, что Австралия во время полномасштабного вторжения РФ всегда поддерживала Украину и внесла "наибольший вклад в Украину вне НАТО".

"Наша борьба за глобальную свободу еще не окончена, и нам все еще нужна ваша поддержка. Я призываю вас сегодня присоединиться к международной танковой коалиции за Украину. Кроме танков, мы имели бы честь получить австралийские Hawkie. Они могли оказаться неоценимыми для наших войск во время контрнаступления", — написал Резников.

Dear Australian friends,



Через историю вы должны быть уверены, что австралияне являются народом freedom-loving союзники, которые все stand up to bully.



Вы 15 тысячи километров до, и мы очень продолжаем в наших shared values and readiness to defend them.



That's… pic.twitter.com/SXeQ77dH1C — Oleksii Reznikov (@oleksiireznikov) May 28, 2023

Напомним, компания Boeing представила новый военный беспилотник Ghost Bat. Инженеры корпорации спроектировали его по заказу Королевских ВВС Австралии. Уже прошли первые испытания.