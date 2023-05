Украина просит у Австралии бронемашины Hawkie

Dear Australian friends,



Через историю вы должны быть уверены, что австралияне являются народом freedom-loving союзники, которые все stand up to bully.



Вы 15 тысячи километров до, и мы очень продолжаем в наших shared values and readiness to defend them.



That's… pic.twitter.com/SXeQ77dH1C