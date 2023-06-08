Повітряна тривога вночі 8 червня

Ракета злітає в повітряний простір. Фото: УНІАН

На частині території України оголошено повітряну тривогу.

Про це повідомляють моніторингові канали.

Читайте також:

Оновлено 01:13. Повітряні тривоги оголошено в Чернігівській, Сумській, Полтавській, Харківській, Кіровоградській, Дніпропетровській та Запорізькій областях.

Повітряна тривога в Україні. Фото: alerts.in.ua

Оновлено 01:25. "Загроза застосування балістичного озброєння для областей, в яких оголошено тривогу", — повідомляють моніторингові канали.

Оновлюється...

Нагадаємо, що керівник Офісу Президента Андрій Єрмак зазначив, що російські окупанти обстріляли Донеччину. Так, в Українці є постраждалі та загиблі.

Також ми повідомляли, що 7 червня росіяни вдарили по Чугуївському району, що на Харківщині. Попередньо, є влучання.