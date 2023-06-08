Повітряна тривога вночі 8 червня

Україною шириться повітряна тривога
На частині території України оголошено повітряну тривогу.
Про це повідомляють моніторингові канали.
Оновлено 01:13. Повітряні тривоги оголошено в Чернігівській, Сумській, Полтавській, Харківській, Кіровоградській, Дніпропетровській та Запорізькій областях.
Оновлено 01:25. "Загроза застосування балістичного озброєння для областей, в яких оголошено тривогу", — повідомляють моніторингові канали.
Оновлюється...
Нагадаємо, що керівник Офісу Президента Андрій Єрмак зазначив, що російські окупанти обстріляли Донеччину. Так, в Українці є постраждалі та загиблі.
Також ми повідомляли, що 7 червня росіяни вдарили по Чугуївському району, що на Харківщині. Попередньо, є влучання.