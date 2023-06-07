Артобстріл на Донеччині: загинула дитина

Ракети злітають у небо. Фото: google.com

Керівник Офісу Президента Андрій Єрмак зазначив, що російські окупанти обстріляли Донеччину. Так, в Українці є постраждалі та загиблі.

Про це він повідомив в Telegram.

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Обстріл на Донеччині

"Постраждали цивільні. Відомо про трьох загиблих — дорослі та одна дитина. Також є троє поранених дітей", — зазначив Єрмак.

Він додав, що на місці події працюють відповідні служби — ДСНС та поліція.

Нагадаємо, що двоє людей загинуло в Юнаківській територіальній громаді Сумської області після влучання російського дрона. Також росіяни обстріляли прикордонні райони Сумщини з мінометів.

Також ми повідомляли, що російські окупанти знову обстріляли територію Харківської області. Під вогнем ворога знову опинився аміакопровід в Куп'янському районі.

Додамо, що нещодавно російські окупаційні війська вкотре обстріляли Херсон. Були поранені два правоохоронці, які проводили евакуацію населення.