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Артобстріл на Донеччині: загинула дитина

7 червня 2023 23:26
оновлено: 23:30
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор
Артобстріл на Донеччині: загинула дитина
Ракети злітають у небо. Фото: google.com
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор

Керівник Офісу Президента Андрій Єрмак зазначив, що російські окупанти обстріляли Донеччину. Так, в Українці є постраждалі та загиблі.

Про це він повідомив в Telegram.

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"Постраждали цивільні. Відомо про трьох загиблих — дорослі та одна дитина. Також є троє поранених дітей", — зазначив Єрмак.

Він додав, що на місці події працюють відповідні служби — ДСНС та поліція.

Нагадаємо, що двоє людей загинуло в Юнаківській територіальній громаді Сумської області після влучання російського дрона. Також росіяни обстріляли прикордонні райони Сумщини з мінометів.

Також ми повідомляли, що російські окупанти знову обстріляли територію Харківської області. Під вогнем ворога знову опинився аміакопровід в Куп'янському районі.

Додамо, що нещодавно російські окупаційні війська вкотре обстріляли Херсон. Були поранені два правоохоронці, які проводили евакуацію населення.

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