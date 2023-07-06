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Україною шириться повітряна тривога: загроза атаки "Калібрів"

6 липня 2023 01:10
оновлено: 01:18
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Інна Буряк
редактор
Україною шириться повітряна тривога: загроза атаки "Калібрів"
Крилата ракета летить у повітрі. Фото: google.com
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор

Вночі, 6 липня, Україною шириться повітряна тривога. Є загроза атаки крилатих ракет.

Про це повідомляють моніторингові канали.

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Джерело: t.me/kpszsu

Оновлено 01:16. Моніторингові канали повідомляють про ймовірні пуски "Калібрів" із Чорного моря.

Джерело: t.me/war_monitor

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