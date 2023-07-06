Україною шириться повітряна тривога: загроза атаки "Калібрів"
6 липня 2023 01:10
оновлено: 01:18
Крилата ракета летить у повітрі. Фото: google.com
Вночі, 6 липня, Україною шириться повітряна тривога. Є загроза атаки крилатих ракет.
Про це повідомляють моніторингові канали.
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