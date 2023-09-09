Успіхи ЗСУ за останню добу: звіт Генштабу на ранок 9 вересня
Розпочалася 563 доба повномасштабного російського вторгнення на територію України. Наші воїни нещадно знищують ворога. Протягом минулої доби відбулося понад 30 бойових зіткнення.
Про це йдеться у ранковому звіті Генерального штабу Збройних сил України.
Звіт Генштабу ЗСУ на ранок 9 вересня
Повідомляється, що ворог завдав:
- 13 ракетних,
- 64 авіаційних удари,
- здійснив понад 50 обстрілів з реактивних систем залпового вогню як по позиціях наших військ, так і по цивільних об’єктах нашої держави.
На Куп’янському, Лиманському та Бахмутському напрямках противник не полишає спроб прорвати оборону Збройних Сил України в районах Синьківки, Новоєгорівки, Оріхово-Василівки та південно-східніше Діброви, а також повернути під свій контроль позиції в районах Кліщіївки, Андріївки та Курдюмівки.
На Авдіївському, Мар’їнському та Шахтарському напрямках Сили оборони мають ініціативу, продовжують тиснути на ворога, проводять штурмові дії і метр за метром відвойовують нашу землю.
Підрозділами ракетних військ і артилерії та безпілотних систем було уражено:
- 1 склад боєприпасів,
- 9 артилерійських засобів,
- 6 пунктів управління,
- 1 станцію радіоелектронної боротьби противника.
Нагадаємо, контрнаступ ЗСУ триває, й незабаром українські захисники зможуть закріпитися на нових позиціях. Втім, для потужного результату сьогодні конче необхідна більша кількість зброї та обладнання.
Українські захисники вже давно могли б прорвати першу лінію оборони, зокрема смугу забезпечення, якби у ЗСУ була достатня кількість установок для розмінування і протимінних засобів.