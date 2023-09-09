Успіхи ЗСУ за останню добу: звіт Генштабу на ранок 9 вересня

Бійці ЗСУ виконують бойове завдання. Фото: Генштаб ЗСУ

Розпочалася 563 доба повномасштабного російського вторгнення на територію України. Наші воїни нещадно знищують ворога. Протягом минулої доби відбулося понад 30 бойових зіткнення.

Про це йдеться у ранковому звіті Генерального штабу Збройних сил України.

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Повідомляється, що ворог завдав:

13 ракетних,

64 авіаційних удари,

здійснив понад 50 обстрілів з реактивних систем залпового вогню як по позиціях наших військ, так і по цивільних об’єктах нашої держави.

На Куп’янському, Лиманському та Бахмутському напрямках противник не полишає спроб прорвати оборону Збройних Сил України в районах Синьківки, Новоєгорівки, Оріхово-Василівки та південно-східніше Діброви, а також повернути під свій контроль позиції в районах Кліщіївки, Андріївки та Курдюмівки.

Військові ЗСУ на бойовому завданні. Фото: Генштаб ЗСУ

На Авдіївському, Мар’їнському та Шахтарському напрямках Сили оборони мають ініціативу, продовжують тиснути на ворога, проводять штурмові дії і метр за метром відвойовують нашу землю.

Українські бійці готуються до бою. Фото: Генштаб ЗСУ

Підрозділами ракетних військ і артилерії та безпілотних систем було уражено:

1 склад боєприпасів,

9 артилерійських засобів,

6 пунктів управління,

1 станцію радіоелектронної боротьби противника.

Нагадаємо, контрнаступ ЗСУ триває, й незабаром українські захисники зможуть закріпитися на нових позиціях. Втім, для потужного результату сьогодні конче необхідна більша кількість зброї та обладнання.

Українські захисники вже давно могли б прорвати першу лінію оборони, зокрема смугу забезпечення, якби у ЗСУ була достатня кількість установок для розмінування і протимінних засобів.