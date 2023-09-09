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Успіхи ЗСУ за останню добу: звіт Генштабу на ранок 9 вересня

9 вересня 2023 06:42
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
Успіхи ЗСУ за останню добу: звіт Генштабу на ранок 9 вересня
Бійці ЗСУ виконують бойове завдання. Фото: Генштаб ЗСУ
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

Розпочалася 563 доба повномасштабного російського вторгнення на територію України. Наші воїни нещадно знищують ворога. Протягом минулої доби відбулося понад 30 бойових зіткнення.

Про це йдеться у ранковому звіті Генерального штабу Збройних сил України. 

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Звіт Генштабу ЗСУ на ранок 9 вересня

Повідомляється, що ворог завдав:

  • 13 ракетних,
  • 64 авіаційних удари,
  • здійснив понад 50 обстрілів з реактивних систем залпового вогню як по позиціях наших військ, так і по цивільних об’єктах нашої держави.

Звіт Генштабу ЗСУ на ранок 9 вересня

На Куп’янському, Лиманському та Бахмутському напрямках противник не полишає спроб прорвати оборону Збройних Сил України в районах Синьківки, Новоєгорівки, Оріхово-Василівки та південно-східніше Діброви, а також повернути під свій контроль позиції в районах Кліщіївки, Андріївки та Курдюмівки.

Військові ЗСУ на бойовому завданні
Військові ЗСУ на бойовому завданні. Фото: Генштаб ЗСУ

На Авдіївському, Мар’їнському та Шахтарському напрямках Сили оборони мають ініціативу, продовжують тиснути на ворога, проводять штурмові дії і метр за метром відвойовують нашу землю.

Українські бійці готуються до бою
Українські бійці готуються до бою. Фото: Генштаб ЗСУ

Підрозділами ракетних військ і артилерії та безпілотних систем було уражено:

  • 1 склад боєприпасів,
  • 9 артилерійських засобів,
  • 6 пунктів управління,
  • 1 станцію радіоелектронної боротьби противника.

Нагадаємо, контрнаступ ЗСУ триває, й незабаром українські захисники зможуть закріпитися на нових позиціях. Втім, для потужного результату сьогодні конче необхідна більша кількість зброї та обладнання.

Українські захисники вже давно могли б прорвати першу лінію оборони, зокрема смугу забезпечення, якби у ЗСУ була достатня кількість  установок для розмінування і протимінних засобів.

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