Карта бойових дій в Україні онлайн сьогодні, 05.09.2023: DeepState, Liveuamap, ISW

Карта бойових дій від Deepstate. Фото: скриншот

З'явилися актуальні карти бойових дій станом на ранок 5 вересня від DeepState, Liveuamap та Інституту вивчення війни (ISW), за якими можна відстежувати усі місця контрнаступу ЗСУ та російських обстрілів, а також кордони тимчасово окупованих територій. Таким чином за важливими подіями російсько-української війни можна спостерігати в режимі реального часу.

Новини.LIVE зібрали всі важливі події на передовій, зафіксовані онлайн-картами станом на сьогодні, 5 вересня.

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DeepState

Станом на 05.09.2023 активні бойові дії тривають на усіх напрямках фронту.

На Куп’янському напрямку противник завдав авіаційного удару в районі Бударків Харківської області. Артилерійських обстрілів зазнали понад 10 населених пунктів.

Карта бойових дій на Куп’янському напрямку від Deepstate. Фото: скриншот

На Лиманському напрямку противник вів безуспішні наступальні дії в районах Новоєгорівки та Білогорівки Луганської області.

Карта бойових дій на Лиманському напрямку від Deepstate. Фото: скриншот

На Бахмутському напрямку наші захисники успішно відбили атаки російських військ в районі північніше Кліщіївки Донецької області.

Карта бойових дій на Бахмутському напрямку від Deepstate. Фото: скриншот

Умовні позначки на мапі:

Бордовим кольором на мапі позначені території, окуповані Росією до 24 лютого 2022 року, тобто до початку повномасштабного вторгнення.

кольором на мапі позначені території, окуповані Росією до 24 лютого 2022 року, тобто до початку повномасштабного вторгнення. Червоним — території, окуповані під час повномасштабної війни.

— території, окуповані під час повномасштабної війни. Зеленим — території, які були захоплені росіянами за час повномасштабного вторгнення, але потім звільнені Силами оборони України.

Liveuamap

Станом на сьогодні, 5 вересня, ЗСУ продовжують стримувати ворога на всіх напрямках фронту.

На Авдіївському напрямку противник завдав авіаційного удару в районі Авдіївки.

Карта бойових дій на Авдіївському напрямку від Liveuamap. Фото: скриншот

На Мар’їнському напрямку Сили оборони продовжують стримувати наступ російських військ в районі Мар’їнки Донецької області.

Карта бойових дій на Мар’їнському напрямку від Liveuamap. Фото: скриншот

Умовні позначки на карті:

Червоним кольором на мапі позначені території, окуповані Росією до та під час повномасштабної війни.

кольором на мапі позначені території, окуповані Росією до та під час повномасштабної війни. Сірим — території, які були захоплені росіянами за час повномасштабного вторгнення, але потім звільнені Силами оборони України.

ISW

В Інституті вивчення війни (ISW) зазначають, що станом на вівторок, 5 вересня, українська легка піхота просунулася до позицій за протитанковими ровами та протитанковими перешкодами "Зуби дракона", які складають нинішній російський оборонний шар перед українським наступом у західній Запорізькій області.

Українські війська вели наступальні операції поблизу Бахмута. Геолокаційні кадри показують, що українські війська просувалися на схід від Оріхово-Василівки (11 км на північний захід від Бахмута).

Карта бойових дій від ISW. Фото: скриншот

Російські війська провели наступальні операції в районі кордону на заході Донецької та східної Запорізької областей, але не досягли підтверджених або заявлених успіхів. Український Генштаб повідомив, що російські війська вели безуспішні наступальні дії поблизу Приютного.

Карта бойових дій від ISW. Фото: скриншот

Українські війська провели наступальні дії на заході Запорізької області та досягли значних тактичних успіхів. Геолокаційні кадри показують, що українські сили просувалися на південь від Роботиного (9 км на південь від Оріхова) і на захід від Вербового (18 км на південний схід від Оріхова).

Карта бойових дій від ISW. Фото: скриншот

Оперативна ситуація в Україні станом на 5 вересня 2023 року

Актуальне зведення Генштабу ЗСУ на 5 вересня 2023 року слід очікувати пізніше, близько 06:30 ранку. Вечірнє зведення станом на 04.09.2023:

Протягом останньої доби відбулось 22 бойових зіткнення.

На Запорізькому напрямку противник завдав авіаційних ударів в районах Малої Токмачки, Оріхова, Роботиного, Степногірська Запорізької області.

Бойові гвинтокрили ЗСУ готові до вильоту. Фото: Генштаб ЗСУ

На Херсонському напрямку ворог завдав авіаційних ударів в районах Тягинки та Молодіжного. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнала Бургунка Херсонської області.

Боєць ЗСУ тримає розвідувальний квадрокоптер. Фото: Генштаб ЗСУ

Водночас, Сили оборони України продовжують наступальну операцію на Мелітопольському напрямку, закріплюються на досягнутих рубежах, здійснюють заходи контрбатарейної боротьби.

Бійці ЗСУ перед виходом на бойове завдання. Фото: Генштаб ЗСУ

Нагадаємо, за час контрнаступу українські військові звільнили близько 47 квадратних кілометрів під Бахмутом. На сході країни дещо змінюється локальна динаміка, однак цей напрямок залишається основним ворожого наступу.

Маляр розповіла, що російські окупанти намагаються наступати на Лиманському, Куп'янському, Мар'їнському та Авдіївському напрямках.

За її словами, на Бахмутському напрямку дійсно гаряче. Бої точаться довкола міста як на півдні, так і на півночі. Заступниця міністра оборони каже, що на північному фланзі протягом усього минулого тижня було дуже гаряче у районах Кліщіївки, Курдюмівки та Озерянівки.