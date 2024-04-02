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В деяких областях України повітряна тривога — яка небезпека

2 квітня 2024 23:30
21ecb2fd-56f1-43b5-1cfd-ccb6ef609700 - Короткошейко Олена
Де зараз повітряна тривога
Ворожі дрони-камікадзе. Фото: ілюстративне
21ecb2fd-56f1-43b5-1cfd-ccb6ef609700 - Короткошейко Олена

Повітряна тривога лунає у Дніпропетровській, Запорізькій областях сьогодні, 2 квітня. Моніторингові канали попереджають про загрозу застосування ударних дронів Росії. 

Відповідне повідомлення з'явилося на сторінці Офіційної карти повітряних тривог України.

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Повітряна тривога вночі, 3 квітня

Станом на першу годину ночі повітряна тривога також оголошена у Полтавській, Харківській, Херсонській областях. 

Ворожі БпЛА на Дніпропетровщині рухаються у західному напрямку, — повідомляють у Повітряних силах ЗСУ

Також рух БпЛА типу Shahed  зафіксований з Херсонської області у напрямку Миколаївщини.

Запорізька область
Дніпропетровська область
повітряна тривога

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