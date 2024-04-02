Де зараз повітряна тривога

Ворожі дрони-камікадзе. Фото: ілюстративне

Повітряна тривога лунає у Дніпропетровській, Запорізькій областях сьогодні, 2 квітня. Моніторингові канали попереджають про загрозу застосування ударних дронів Росії.

Відповідне повідомлення з'явилося на сторінці Офіційної карти повітряних тривог України.

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Повітряна тривога вночі, 3 квітня

Станом на першу годину ночі повітряна тривога також оголошена у Полтавській, Харківській, Херсонській областях.

Ворожі БпЛА на Дніпропетровщині рухаються у західному напрямку, — повідомляють у Повітряних силах ЗСУ.

Також рух БпЛА типу Shahed зафіксований з Херсонської області у напрямку Миколаївщини.