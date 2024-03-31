Вибухи на Закарпатті 31 березня

На Закарпатті пролунали вибухи — ракету збили над Буковелю
На Закарпатті внаслідок масованого ракетного удару спрацювала протиповітряна оборона. Місцеві мешканці почули вибухи.
Про це повідомляє голова Закарпатської ОВА Віктор Микита.
Ракетна атака на Закарпаття
Про загрозу ракетної атаки очільник Закарпатської ОВА повідомив о 05:55. Росіяни скерували ракети у напрямок Закарпаття. Частина ракет прилетіла у напрямку зі Львова з півночі. Згодом група ракет розвернулася на Стрий з півночі та півдня.
Втім, журналіст Андрій Смолій заявив, що вибухи від роботи протиповітряної оборони було чутно у Буковелі.
Нагадаємо, росіяни підняли в небо групу бомбардувальників Ту-95мс у ніч на 31 березня. За кілька годин в Україні пролунала масштабна повітряна тривога. Вибухи було чутно у Київській, Львівській областях.
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