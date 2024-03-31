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На Закарпатті пролунали вибухи — ракету збили над Буковелю

31 березня 2024 06:02
215692b9-303e-4bdf-69c8-8de3ffd18400 - Анжеліка Талабан
Анжеліка Талабан
Випусковий редактор
Вибухи на Закарпатті 31 березня
Робота мобільної вогневої групи. Фото ілюстративне: Генштаб ЗСУ
215692b9-303e-4bdf-69c8-8de3ffd18400 - Анжеліка Талабан
Анжеліка Талабан
Випусковий редактор

На Закарпатті внаслідок масованого ракетного удару спрацювала протиповітряна оборона. Місцеві мешканці почули вибухи.

Про це повідомляє голова Закарпатської ОВА Віктор Микита.

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Про загрозу ракетної атаки очільник Закарпатської ОВА повідомив о 05:55. Росіяни скерували ракети у напрямок Закарпаття. Частина ракет прилетіла у напрямку зі Львова з півночі. Згодом група ракет розвернулася на Стрий з півночі та півдня.

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Повідомлення Віктора Микити. Фото: скриншот

Втім, журналіст Андрій Смолій заявив, що вибухи від роботи протиповітряної оборони було чутно у Буковелі.

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Повідомлення Андрія Смолія. Фото: скриншот

Нагадаємо, росіяни підняли в небо групу бомбардувальників Ту-95мс у ніч на 31 березня. За кілька годин в Україні пролунала масштабна повітряна тривога. Вибухи було чутно у Київській, Львівській областях.

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