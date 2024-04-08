В Одесі чути вибухи — місто атакують ворожі БпЛА

Ворожий дрон у небі. Фото: Сили оборони півдня України

Вибухи в Одесі пролунали вночі в понеділок, 8 квітня. Російські окупанти атакують місто ударними безпілотниками.

Про це повідомили в Повітряних Силах України.

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Тривогу в Одесі та Одеській області оголосили о 23:47 8 квітня. Військові попередили про те, що в напрямку Одещини з Чорного моря рухаються ударні БпЛА.

Скриншот повідомлення Повітряних Сил ЗС України

За інформацією моніторингового Telegram-каналу "Николаевский Ванек" о 23:56 група БпЛА летіла південніше Затоки, тримаючи курс у бік Біляївки.

Скриншот повідомлення Telegram-каналу "Николаевский Ванек"

О 23:57 нова група з чотирьох-шести безпілотників рухалася в бік Одеси.

Скриншот повідомлення Telegram-каналу "Николаевский Ванек"

Нагадаємо, увечері в неділю, 7 квітня, пролунав вибух у Кривому Розі Дніпропетровської області.

А вдень окупанти вдарили по житловому масиву центра Харкова. Внаслідок цього обстрілу постраждало п'ять людей.