У Кривому Розі пролунав вибух

Вибух в небі. Ілюстративне фото: соцмережі

У Кривому Розі Дніпропетровської області увечері в неділю, 7 квітня, пролунав вибух. Громадян попереджали про ракетну небезпеку.

Про це пише моніторинговий Telegram-канал monitor.

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Вибух в Кривому Розі 7 квітня

"КАР (крилата авіаційна ракета. — Ред.) у напрямку Криворізького району з півдня", — йдеться у повідомленні.

Скриншот допису monitor

Скриншот допису monitor

Згодом ракета припинила існування в межах області. Оголошено відбій ракетної небезпеки.

Скриншот допису monitor

Раніше Повітряні сили попереджали про активність ворожої тактичної авіації на південно-східному напрямку.

"Загроза застосування авіаційних засобів ураження!", — писали в пресслужбі.

Скриншот допису Повітряних сил

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