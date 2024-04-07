У Кривому Розі пролунав вибух
У Кривому Розі Дніпропетровської області увечері в неділю, 7 квітня, пролунав вибух. Громадян попереджали про ракетну небезпеку.
Про це пише моніторинговий Telegram-канал monitor.
Вибух в Кривому Розі 7 квітня
"КАР (крилата авіаційна ракета. — Ред.) у напрямку Криворізького району з півдня", — йдеться у повідомленні.
Згодом ракета припинила існування в межах області. Оголошено відбій ракетної небезпеки.
Раніше Повітряні сили попереджали про активність ворожої тактичної авіації на південно-східному напрямку.
"Загроза застосування авіаційних засобів ураження!", — писали в пресслужбі.
Нагадаємо, російські війська вдарили по житловому масиву центра Харкова. Внаслідок атаки загарбників постраждало п'ятеро людей.
Президент України Володимир Зеленський прокоментував останні російські удари по Харкову. Він наголосив, що ситуація в місті — дуже важка.
Читайте Новини.LIVE!