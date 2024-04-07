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У Кривому Розі пролунав вибух

7 квітня 2024 21:31
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька
У Кривому Розі пролунав вибух
Вибух в небі. Ілюстративне фото: соцмережі
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька

У Кривому Розі Дніпропетровської області увечері в неділю, 7 квітня, пролунав вибух. Громадян попереджали про ракетну небезпеку.

Про це пише моніторинговий Telegram-канал monitor.

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"КАР (крилата авіаційна ракета. — Ред.) у напрямку Криворізького району з півдня", — йдеться у повідомленні.

Вибух в Кривому Розі 7 квітня
Скриншот допису monitor
Вибух в Кривому Розі 7 квітня
Скриншот допису monitor

Згодом ракета припинила існування в межах області. Оголошено відбій ракетної небезпеки.

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Скриншот допису monitor

Раніше Повітряні сили попереджали про активність ворожої тактичної авіації на південно-східному напрямку. 

 "Загроза застосування авіаційних засобів ураження!", — писали в пресслужбі.

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Скриншот допису Повітряних сил

Нагадаємо, російські війська вдарили по житловому масиву центра Харкова. Внаслідок атаки загарбників постраждало п'ятеро людей.

Президент України Володимир Зеленський прокоментував останні російські удари по Харкову. Він наголосив, що ситуація в місті — дуже важка.

Кривий Ріг
вибух
Дніпропетровська область
обстріли
окупанти
війна в Україні

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