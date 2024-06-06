Вибухи в Одесі зараз, увечері 6 червня — що відомо

Дим у небі після вибухів. Фото ілюстративне: depositphotos.com

Вибухи пролунали в Одесі зараз, увечері в четвер, 6 червня. В Одеській області оголошено повітряну тривогу.

У Повітряних Силах ЗС України повідомляли про рух ударних БпЛА в бік міста.

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Повітряну тривогу в Одесі й Одеській області оголосили о 23:38. Військові попередили, що в напрямку Одеси летять ударні безпілотники.

Скриншот повідомлення Повітряних Сил ЗС України

Міський голова Одеси Геннадій Труханов повідомляв про ударні БпЛА в напрямку міста Южне, а також Пересипського району та центру Одеси.

Скриншот повідомлень Геннадія Труханова

Близько 23:45 в місті пролунали перші вибухи. Коментарів щодо цієї атаки від ОВА та міської влади поки що не було. Відомо лише, що ППО працювала по ворожих безпілотниках.

Нагадаємо, у середу, 5 червня, російські окупанти завдали ракетного удару по Одеській області. Під обстрілом опинилася цивільна інфраструктура, пов'язана із відпочинком.

Також ми повідомляли про те, що Росія атакувала авіабомбами місто Селидове Покровського району Донецької області. Унаслідок цього удару зазнали поранень шестеро цивільних людей.