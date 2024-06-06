Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Війна arrow В Одесі лунають вибухи — що відомо arrow

В Одесі лунають вибухи — що відомо

6 червня 2024 23:55
c79d4f28-414f-43c5-9e35-0d4a3adadb00 - Чекарьова Марія
Вибухи в Одесі зараз, увечері 6 червня — що відомо
Дим у небі після вибухів. Фото ілюстративне: depositphotos.com
c79d4f28-414f-43c5-9e35-0d4a3adadb00 - Чекарьова Марія

Вибухи пролунали в Одесі зараз, увечері в четвер, 6 червня. В Одеській області оголошено повітряну тривогу.

У Повітряних Силах ЗС України повідомляли про рух ударних БпЛА в бік міста.

Читайте також:

Що відомо про вибухи в Одесі пізно ввечері 6 червня

Повітряну тривогу в Одесі й Одеській області оголосили о 23:38. Військові попередили, що в напрямку Одеси летять ударні безпілотники.

В Одесі лунають вибухи — що відомо - фото 1
Скриншот повідомлення Повітряних Сил ЗС України

Міський голова Одеси Геннадій Труханов повідомляв про ударні БпЛА в напрямку міста Южне, а також Пересипського району та центру Одеси.

В Одесі лунають вибухи — що відомо - фото 2
Скриншот повідомлень Геннадія Труханова

Близько 23:45 в місті пролунали перші вибухи. Коментарів щодо цієї атаки від ОВА та міської влади поки що не було. Відомо лише, що ППО працювала по ворожих безпілотниках.

Нагадаємо, у середу, 5 червня, російські окупанти завдали ракетного удару по Одеській області. Під обстрілом опинилася цивільна інфраструктура, пов'язана із відпочинком.

Також ми повідомляли про те, що Росія атакувала авіабомбами місто Селидове Покровського району Донецької області. Унаслідок цього удару зазнали поранень шестеро цивільних людей.

дрон Шахід-136
Одеса
вибух
безпілотники
повітряна тривога

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

07:52 Тарифи з 1 червня — які будуть ціни на електрику, газ та воду

24 травня 2024

14:38 Тарифи на електрику — ціну прив'яжуть до споживання

28 травня 2024

04:57 У ТЦК пояснили, кого одразу після приходу до військкомата скерують на ВЛК

3 червня 2024

20:05 Розвернулися на 180 градусів — Кулеба про те, як ряд країн переосмислили свою позицію щодо України

29 травня 2024

14:49 ТЦК шукатиме ухилянтів за новими методами — що зміниться

30 травня 2024

14:07 Зарплати в ЗСУ — скільки отримають військові з 1 червня

28 травня 2024

09:01 Зінченко знайшов новий клуб — Арсенал готовий продати українця

11:44 Нафтогаз попередив клієнтів про важливу зміну в розрахунку — деталі

30 травня 2024

22:50 Загибель Ірини Цибух — реакція Джамали, Полякової, Alyona Alyona та інших знаменитостей

31 травня 2024

16:31Уряд підняв тариф на електрику — як зростуть ціни з 1 червня