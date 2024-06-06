Авіаудар РФ по Селидовому — є постраждалі

Росія завдала авіаудару по Селидовому — є постраждалі, пошкоджено 13 багатоповерхівок
Російська армія у середу, 5 червня, завдала авіаудару по місту Селидове Покровського району Донеччини. Внаслідок обстрілу було поранено шестеро осіб, їх шпиталізували.
Про це повідомила пресслужба мерії міста у четвер, 6 червня.
Російський авіаудар по Селидовому
Як стало відомо, вибухи в місті пролунали приблизно о 22:10. Російська авіація вдарила по місту двома керованими авіабомбами УМПБ Д-30СН.
Внаслідок обстрілу шестеро цивільних зазнали поранень. Їм надано першу медичну допомогу та шпиталізували.
Також внаслідок авіаудару було пошкоджено 13 багатоповерхових житлових будинків та легкові автомобілі.
Нагадаємо, раніше армія Росії обстріляла село Михайлівка Краматорського району Донецької області, внаслідок чого двоє людей загинуло, зокрема і 12-річна дитина, ще одна людина отримала поранення.
Також нещодавно ворог п'ять разів обстріляв Лиман, внаслідок чого було поранено щонайменше восьмеро осіб.
Читайте Новини.LIVE!