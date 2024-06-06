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Росія завдала авіаудару по Селидовому — є постраждалі, пошкоджено 13 багатоповерхівок

6 червня 2024 10:04
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Ілля Рябінін
редактор
Авіаудар РФ по Селидовому — є постраждалі
Наслідки російського авіаудару по Селидовому. Фото: мерія Селидового
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор

Російська армія у середу, 5 червня, завдала авіаудару по місту Селидове Покровського району Донеччини. Внаслідок обстрілу було поранено шестеро осіб, їх шпиталізували.

Про це повідомила пресслужба мерії міста у четвер, 6 червня.

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Російський авіаудар по Селидовому

Як стало відомо, вибухи в місті пролунали приблизно о 22:10. Російська авіація вдарила по місту двома керованими авіабомбами УМПБ Д-30СН.

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Наслідки авіаудару по Селидовому. Джерело: мерія Селидового

Внаслідок обстрілу шестеро цивільних зазнали поранень. Їм надано першу медичну допомогу та шпиталізували.

селидово обстріл
Наслідки авіаудару по Селидовому. Джерело: мерія Селидового

Також внаслідок авіаудару було пошкоджено 13 багатоповерхових житлових будинків та легкові автомобілі.

донецька область обстріл
Наслідки авіаудару по Селидовому. Джерело: мерія Селидового

Нагадаємо, раніше армія Росії обстріляла село Михайлівка Краматорського району Донецької області, внаслідок чого двоє людей загинуло, зокрема і 12-річна дитина, ще одна людина отримала поранення.

Також нещодавно ворог п'ять разів обстріляв Лиман, внаслідок чого було поранено щонайменше восьмеро осіб.

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