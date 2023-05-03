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В Росії відреагували на нічну атаку Кремля безпілотниками та пригрозили відповіддю

3 травня 2023 16:06
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин
В Росії відреагували на нічну атаку Кремля безпілотниками та пригрозили відповіддю
Резиденція президента РФ у Москві. Фото: росЗМІ
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин

У ніч проти 3 травня відбулася невдала спроба нападу безпілотними літальними апаратами на кремлівську резиденцію президента Росії. Міністерство закордонних справ РФ пригрозив Україні за нічну атаку дронами.

Про це пише МЗС РФ.

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За інформацією військових та спеціальних служб, два літальні апарати були націлені на Кремль.

"Завдяки оперативним діям та застосуванню систем радіолокаційної боротьби вони були знешкоджені та знищені", — йдеться в повідомленні.

На території Кремля не було постраждалих та матеріальних збитків. Інцидент був розцінений як спроба терористичного акту та замах на життя президента, особливо з огляду на те, що наступного дня планувався Парад Перемоги за участю іноземних гостей.

Попри цей напад, президент не постраждав і його графік роботи продовжився у звичайному режимі. Однак, ця ситуація викликала занепокоєння у суспільстві та стала предметом широкої дискусії у ЗМІ.

"Розцінюємо ці дії як сплановану терористичну акцію та замах на Президента, проведені напередодні Дня Перемоги, Параду 9 травня, де планується присутність і іноземних гостей. Російська сторона залишає за собою право вжити заходів у відповідь там і тоді, де і коли вважатиме за потрібне", — йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, що пресслужба Володимира Путіна повідомила , що в ніч проти 3 травня Україна намагалася завдати удару по Кремлю. При цьому російські військові та спецслужби нібито зуміли підбити два українські безпілотники.

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