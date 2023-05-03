В Росії відреагували на нічну атаку Кремля безпілотниками та пригрозили відповіддю
У ніч проти 3 травня відбулася невдала спроба нападу безпілотними літальними апаратами на кремлівську резиденцію президента Росії. Міністерство закордонних справ РФ пригрозив Україні за нічну атаку дронами.
Про це пише МЗС РФ.
Атака дронами по Кремлю
За інформацією військових та спеціальних служб, два літальні апарати були націлені на Кремль.
"Завдяки оперативним діям та застосуванню систем радіолокаційної боротьби вони були знешкоджені та знищені", — йдеться в повідомленні.
На території Кремля не було постраждалих та матеріальних збитків. Інцидент був розцінений як спроба терористичного акту та замах на життя президента, особливо з огляду на те, що наступного дня планувався Парад Перемоги за участю іноземних гостей.
Попри цей напад, президент не постраждав і його графік роботи продовжився у звичайному режимі. Однак, ця ситуація викликала занепокоєння у суспільстві та стала предметом широкої дискусії у ЗМІ.
"Розцінюємо ці дії як сплановану терористичну акцію та замах на Президента, проведені напередодні Дня Перемоги, Параду 9 травня, де планується присутність і іноземних гостей. Російська сторона залишає за собою право вжити заходів у відповідь там і тоді, де і коли вважатиме за потрібне", — йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, що пресслужба Володимира Путіна повідомила , що в ніч проти 3 травня Україна намагалася завдати удару по Кремлю. При цьому російські військові та спецслужби нібито зуміли підбити два українські безпілотники.