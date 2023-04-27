Кремль хочет "тихо" мобилизовать еще 400 тыс. россиян, — WP

"Мобилизация" в ОРДЛО. Фото: Facebook/ГУР

Из секретных документов США, которые были "слиты", стало известно, что Россия пытается привлечь еще сотни тысяч мужчин для войны против Украины, не вызывая гнева среди граждан. Такие планы Кремля вызывают опасения среди других чиновников РФ, поскольку страна сталкивается с растущей нехваткой рабочей силы.



Об этом сообщает The Washington Post.

Мобилизация в РФ

Отмечается, что в середине февраля 2023 г. президент РФ Владимир Путин поддержал предложение "тихо" мобилизовать еще 400 тысяч мужчин в течение года, для продолжения войны против Украины.

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В документе, классифицированном как ежедневное обновление разведки ЦРУ, указывается, что информация была основана на "отчете сигнальной разведки", то есть она была получена путём перехвата или прослушивания коммуникаций российских военных. Поскольку российско-украинская война продолжается, российская армия нуждается в усилении на фоне сообщений о контрнаступлении ВСУ.

По оценкам западной разведки, 24 февраля 2022 года РФ начала полномасштабное вторжение в Украину с численностью в 150 тысяч военных. Во время "долевой мобилизации" осенью 2022 года было призвано еще более 300 тысяч человек. Еще 50 тысяч наемников воюют в составе ЧВК "Вагнер". Также неизвестно количество мужчин, принудительно призванных в так называемых "Л/ДНР", а также меньших добровольческих подразделений. Согласно обнародованным документам, по оценкам Соединенных Штатов, Россия уже потеряла от 189 тысяч до 223 тысяч армейцев, среди которых около 43 тысяч считаются убитыми.

Отмечают, что с прошлым летом РФ не достигла значительных территориальных достижений, поэтому, вероятно, ей нужно еще больше военных, чтобы достичь целей и полностью оккупировать Запорожскую, Донецкую, Луганскую и Херсонскую области, которую осенью прошлого года незаконно аннексировали.

Гнев граждан РФ

Потребность РФ в дополнительных солдатах может вызвать гнев и дальнейшую дестабилизацию экономики России, которая уже находится под давлением мировых санкций. Прошлой осенью частичная мобилизация привела к массовому оттоку мужчин боевого возраста, истощив как рабочую силу, так и призывные резервы.

Власти РФ ставят планы, предусматривающие привлечение региональных губернаторов для организации кампаний вербовки и продления привлечения людей из российских тюрем, согласно другому документу разведки США, которые были слиты.

"Ощутимое политическое нежелание объявить дальнейшую мобилизацию для восполнения потерь российских военных в Украине побуждает чиновников рассматривать менее централизованные стратегии для борьбы с нехваткой персонала", — говорится в слитном документе.

С 17 февраля российское правительство предприняло огромные усилия по децентрализованному набору кадров, включая региональные кампании, начатые в этом месяце, призывающие мужчин продолжать военную карьеру в качестве солдат-контрактников, а также выпущенную на прошлой неделе телевизионную рекламу, изображающую военную службу как путь к славе и бегство от обыденной работы. Чиновники российского министерства обороны "сообщали о поддержанном Путиным плане" привлечь более 400 тысяч военнослужащих по контракту в 2023 году. Эта цифра, вероятно, является частью публично объявленного плана министра обороны РФ Сергея Шойгу увеличить вооруженные силы до 1,5 миллиона с 1,15 миллиона к 2026 году. Согласно плану солдаты-контрактники должны составлять почти половину всего персонала.

Сомнения по поводу "реальных" потерь РФ

В одном документе утверждается, что ФСБ России в конце февраля поставила под сомнение внутренние военные оценки, утверждая, что они не упоминают о гибели солдат, воюющих с нерегулярными формированиями, в частности, ЧВК "Вагнер". Согласно документу, ФСБ утверждала, что "фактическое количество раненых и убитых россиян приближается к 110 тысячам".

В документе говорится, что против этого плана по мобилизации 400 тысяч в 2023 году выступили некоторые российские чиновники, озабоченные возможным влиянием на гражданскую рабочую силу. Согласно сообщениям от Центрального банка и согласно анализу, опубликованному на этой неделе Институтом экономической политики имени Гайдара, главным экономическим исследовательским центром, Россия сталкивается с наибольшей нехваткой рабочей силы более чем за 20 лет из-за войны в Украине, а бизнес пытается найти квалифицированных работников.

На прошлой неделе российские законодатели спешно приняли закон, разрешающий электронные повестки, что делает почти невозможным для мужчин законное избегание призыва. Такой шаг вызвал мнение, что Россия готовится к объявлению мобилизации, однако пока попытки призвать мужчину в армию остаются менее заметными.

Недавно власти, по крайней мере, в 15 регионах выступили с заявлениями в местных СМИ, восхваляя преимущества военной карьеры.

"Частная мобилизация" осенью 2022 года вызвала панику, и десятки тысяч россиян скрылись за границу. Усилия по призыву в армию превратились в пиар-катастрофу на фоне жалоб, плохо обученных и плохо оснащенных мужчин поспешно бросили в бой. До ноября официальные лица заявили, что цель в 300 тысяч была достигнута, но Путин так и не подписал указ о прекращении программы призыва, образовав юридическую лазейку, которая позволила бы возобновить призыв в любой момент.

Напомним, что министерство обороны России начало новую масштабную кампанию по набору добровольцев. В рамках широкомасштабной кампании реклама появилась в российских социальных сетях, на биллбордах и телевидении.