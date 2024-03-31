В Україні лунає повітряна тривога — куди летять російські ракети
31 березня 2024 16:39
Розгортання пускової установки "Бастіон". Фото ілюстративне: росЗМІ
Україною шириться повітряна тривога. Повідомляють про запуски балістичних ракет, чий тип наразі встановлюється.
Про це інформують Повітряні сили ЗСУ.
Читайте також:
Повітряна тривога в Україні
За інформацією від ВПС, загроза існує для Київської та Дніпропетровської областей. Одна з ракет вже в Кіровоградській області.
Одна з ракет вже в Кіровоградській області.
Станом на 17:02 ракетна небезпека зберігається в наступних регіонах:
Нагадаємо, раніше балістична загроза сьогодні існувала для Одеси.
Водночас в ніч проти 31 березня ПКС РФ здійняли в небо вісім стратегічних бомбардувальників-ракетоносіїв Ту-95, внаслідок чого у декількох регіонах України лунала повітряна тривога.
Читайте Новини.LIVE!