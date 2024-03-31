В Україні лунає повітряна тривога — куди летять російські ракети

Розгортання пускової установки "Бастіон". Фото ілюстративне: росЗМІ

Україною шириться повітряна тривога. Повідомляють про запуски балістичних ракет, чий тип наразі встановлюється.

Про це інформують Повітряні сили ЗСУ.

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Повітряна тривога в Україні

За інформацією від ВПС, загроза існує для Київської та Дніпропетровської областей. Одна з ракет вже в Кіровоградській області.

Джерело: Telegram

Джерело: Telegram

Одна з ракет вже в Кіровоградській області.

Джерело: Telegram

Станом на 17:02 ракетна небезпека зберігається в наступних регіонах:

Джерело: Telegram

Нагадаємо, раніше балістична загроза сьогодні існувала для Одеси.

Водночас в ніч проти 31 березня ПКС РФ здійняли в небо вісім стратегічних бомбардувальників-ракетоносіїв Ту-95, внаслідок чого у декількох регіонах України лунала повітряна тривога.