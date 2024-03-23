Вибухи зараз 23 березня - де є загроза балістики

В Україні повітряна тривога — куди летять ворожі цілі
Повітряна тривога в Україні у суботу, 23 березня, вчергове пролунала о 05:20. Її було оголошено через атаку БпЛА.
Про це повідомили у Повітряних силах України.
Повітряна тривога в Україні 23 березня
О 5:22 у ПС ЗСУ заявили, що нова група ударних БпЛА рухається територією Херсонської області, у напрямку Кривого Рогу.
О 5:26 стало відомо, що в районі Запоріжжя ворожий БпЛА.
Жителів закликали перебувати в укриттях.
О 6:02 у ПС ЗСУ заявили, що є загроза застосування балістичного озброєння в областях, де оголошена повітряна тривога.
Повітряну тривогу було оголошено у дев'яти областях: А саме:
- Сумській
- Полтавській
- Харківській
- Донецькій
- Луганській
- Дніпропетровській
- Запорізькій
- Херсонській
- Миколаївській.
На щастя, о 6:33 було оголошено відбій застосування балістики. Після цього червоними на карті залишилися лише Дніпропетровська, Запорізька та Луганська області.
Нагадаємо, повітряна тривога в Україні у п'ятницю, 22 березня, вчергове пролунала близько опівночі. Її було введено у низці областей.
Раніше в Україні було оголошено повітряну тривогу через пуски ракет з російських стратегічних бомбардувальників-ракетоносіїв Ту-95.
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