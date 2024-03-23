Вибухи зараз 23 березня - де є загроза балістики

Ракета у небі. Ілюстративне фото: скриншот

Повітряна тривога в Україні у суботу, 23 березня, вчергове пролунала о 05:20. Її було оголошено через атаку БпЛА.

Про це повідомили у Повітряних силах України.

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Повітряна тривога 23 березня. Фото: скриншот

Повітряна тривога в Україні 23 березня

О 5:22 у ПС ЗСУ заявили, що нова група ударних БпЛА рухається територією Херсонської області, у напрямку Кривого Рогу.

О 5:26 стало відомо, що в районі Запоріжжя ворожий БпЛА.

Жителів закликали перебувати в укриттях.

О 6:02 у ПС ЗСУ заявили, що є загроза застосування балістичного озброєння в областях, де оголошена повітряна тривога.

Повітряну тривогу було оголошено у дев'яти областях: А саме:

Сумській

Полтавській

Харківській

Донецькій

Луганській

Дніпропетровській

Запорізькій

Херсонській

Миколаївській.

Повітряна тривога 23 березня. Фото: скриншот

На щастя, о 6:33 було оголошено відбій застосування балістики. Після цього червоними на карті залишилися лише Дніпропетровська, Запорізька та Луганська області.

Нагадаємо, повітряна тривога в Україні у п'ятницю, 22 березня, вчергове пролунала близько опівночі. Її було введено у низці областей.

Раніше в Україні було оголошено повітряну тривогу через пуски ракет з російських стратегічних бомбардувальників-ракетоносіїв Ту-95.