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В Україні повітряна тривога — куди летять ворожі цілі

23 березня 2024 05:27
3ec0067f-3e23-4d62-bd59-2130dfd43700 - Катерина Османська
Вибухи зараз 23 березня - де є загроза балістики
Ракета у небі. Ілюстративне фото: скриншот
3ec0067f-3e23-4d62-bd59-2130dfd43700 - Катерина Османська

Повітряна тривога в Україні у суботу, 23 березня, вчергове пролунала о 05:20. Її було оголошено через атаку БпЛА.

Про це повідомили у Повітряних силах України.

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Повітряна тривога 23 березня. Фото: скриншот
Повітряна тривога 23 березня. Фото: скриншот

Повітряна тривога в Україні 23 березня

О 5:22 у ПС ЗСУ заявили, що нова група ударних БпЛА  рухається територією Херсонської області, у напрямку Кривого Рогу.

О 5:26 стало відомо, що в районі Запоріжжя ворожий БпЛА.

Жителів закликали перебувати в укриттях.

О 6:02 у ПС ЗСУ заявили, що є загроза застосування балістичного озброєння в областях, де оголошена повітряна тривога.

Повітряну тривогу було оголошено у дев'яти областях: А саме:

  • Сумській
  • Полтавській
  • Харківській
  • Донецькій
  • Луганській
  • Дніпропетровській
  • Запорізькій
  • Херсонській
  • Миколаївській.
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Повітряна тривога 23 березня. Фото: скриншот

На щастя, о 6:33 було оголошено відбій застосування балістики. Після цього червоними на карті залишилися лише Дніпропетровська, Запорізька та Луганська області.

Нагадаємо, повітряна тривога в Україні у п'ятницю, 22 березня, вчергове пролунала близько опівночі. Її було введено у низці областей.

Раніше в Україні було оголошено повітряну тривогу через пуски ракет з російських стратегічних бомбардувальників-ракетоносіїв Ту-95. 

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