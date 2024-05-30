Безугла назвала Сирського "недієздатним" під час битви за Вовчанськ — реакція ЗСУ

Бійці 57 ОМПБ ЗСУ у Вовчанську. Фото ілюстративне: Генштаб ЗСУ

Військовослужбовці Збройних сил України відреагували на допис нардепки Мар'яни Безуглої про бездіяльність Головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського під час боїв за місто Вовчанськ Харківської області. За їхніми словами, політикиня висвітлила ситуацію в неправдивій формі.

Про це повідомила пресслужба 57 окремої мотопіхотної бригади імені Костя Гордієнка.

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За словами бійців, за час активної фази боїв за місто Сирський декілька разів відвідував бійців заради обговорення та планування ситуації на полі бою.

"Він прибував особисто розібратись, чим допомогти частинам і підрозділам, що ведуть інтенсивні бої, максимально швидко організувати всі заходи щодо вирішення проблем. Під безпосереднім впливом Головнокомандувача питання вирішуються миттєво", — кажуть військовослужбовці.

В бригаді додали, що вони на постійному звʼязку з Сирським і мають наказ негайно доповідати йому в разі невирішення будь-яких питань.

"Постачання боєприпасів, поповнення особовим складом, прийняття рішень, що необхідні за обставин. Все це дозволило зупинити ворога. Всі роблять надможливе для розгрому противника", — наголошують бійці.

Скриншот допису пресслужби бригади

Нагадаємо, не так давно Мар'яна Безугла заявила, що прихід Олександра Сирського нічого не змінив у структурі та принципах роботи Генштабу, а лише допустив до командування бойових офіцерів нижчої ланки.

Додамо, це не перший конфлікт політикині та Головнокомандувача: не так давно вона назвала трьох генералів з його кабінету злочинцями, звинувативши їх у провалі оборони Харківщини.