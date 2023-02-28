​​​​​​​Вибух на аеродромі "Мачулищі": британська розвідка дізналася, скільки ще літаків А-50 має росія

Імовірна втрата літака А-50 є ключової для російської бойової авіації

Британська розвідка проаналізувала інформацію про вибух на аеродромі "Мачулищі" у Білорусі. Після імовірної втрати літака А-50 в російській армії залишиться лише шість подібних літаків.

Про це повідомляє міністерство оборони Великої Британії.

Втрата А-50

Британські військові експерти проаналізували інформацію про вибух у Білорусі, на аеродромі "Мачулищі".

Зазначивши, що точних даних про наслідки вибуху досі немає, військові аналітики Сполученого Королівства зазначили, що імовірна втрата літака А-50 була б серйозним ударом по військових можливостях російської армії.

Наявність літака далекого радіолокаційного виявлення є вирішальним для забезпечення успішного проведення повітряних військових операцій.

Скільки таких літаків має росія

За інформацією британської розвідки, у Великої Британії залишаються усього шість літаків А-50.

Це ще більше обмежує перспективи використання авіації під час війни в Україні.

Нагадаємо, 26 лютого на військовому аеродромі "Мачулищі", що розташовується поблизу Мінська, сталося декілька вибухів.

Згодом стало відомо, що ціллю атаки став літак далекого радіолокаційного виявлення та управління А-50 армії рф. За неофіційними даними, внаслідок отриманих ушкоджень літак повністю виведено з ладу.

Фото з російських ЗМІ