Військовий експерт Снєгирьов розповів, чому не повертають доплати військовим

Військовий експерт та співголова громадської ініціативи "Права справа" Дмитро Снєгирьов. Фото: informator.press

Військовий експерт та співголова громадської ініціативи "Права справа" Дмитро Снєгирьов розповів про доплати українським військовим. Він назвав причину, чому їх не хочуть повертати.

Про це Дмитро Снєгирьов розповів для Новини.LIVE.

Читайте також:

Доплати українським військовим

Снєгирьов відреагував на спільну заяву керівників військових та силових структур, адресованій голові Верховної Ради України Руслану Стефанчуку, щодо змін у виплатах для військовослужбовців та поліцейських.

Вони заявили, що ухвалена Верховною Радою пропозиція не може бути втілена у нинішній редакції.

Снєгирьов розповів, як має вирішитися правильно питання врегулювання доплат військовим.

"Ну відповідно до чинного законодавства, але давайте говорити про те, що це посилання на доцільність фінансування, чи то на наявність у бюджеті коштів на момент відверто кажучи корупційних оборудок в системі Міноборони. Це викликає певні питання щодо подібного формулювання. Якби не було скажімо так підстав говорити про упереджений характер матеріально-технічного забезпечення ЗСУ в моменті наявності непрозорих схем, то в суспільства не було б відповідного запитання. Аргументація щодо зняття цих доплат викликає певні запитання", — наголосив Снєгирьов.

Військовий експерт вважає, що в Міноборони не створені механізми протидії корупційним проявам.

Він заявив, що варто створювати незалежний внутрішній аудит або внутрішню службу безпеки, як це є у всіх правоохоронних органах. За словами експерта, країні потрібно терміново вирішувати питання щодо корупції в Міноборони, однак без політичних спекуляцій.

Ведуча запитала у Снєгирьова, чи проблема у виплатах не в тому, що відсутні кошти в бюджеті, а саме в корупційній складовій.

"Абсолютно правильно. Давайте говорити про те, що міжнародна фінансова допомога за останні місяці це приблизно 42 млрд доларів. Наразі золотовалютні резерви України сягають 35 млрд доларів, тому говорити про недостатній характер фінансування в першу чергу захищених статей, в тому числі йдеться про виплати військовослужбовцям недоречно. Армія — це стрижень, на якому тримається вся Україна", — сказав Снєгирьов.

Він також вважає, що зарплата військовослужбовцям повинна бути різна. Доплати повинні обов'язково отримувати ті, хто перебуває на лінії бойового зіткнення.

Нагадаємо, керівники силових відомств, очільники військових структур звернулися до голови Верховної Ради через зміни у виплатах для військовослужбовців та поліцейських. Автори заяви пророкують Україні фатальні наслідки, якщо не змінити цю систему негайно.