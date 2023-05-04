Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Війна arrow За добу ЗСУ завдала 13 ударів по районах зосередження росіян, — Генштаб arrow

За добу ЗСУ завдала 13 ударів по районах зосередження росіян, — Генштаб

4 травня 2023 06:53
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
За добу ЗСУ завдала 13 ударів по районах зосередження росіян, — Генштаб
ЗСУ била по районах зосередження особового складу та військової техніки окупантів. Фото: Генштаб ЗСУ
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

Триває 435 день російської повномаштабної військової агресії проти України. Російська федерація і далі продовжує нехтувати законами та звичаями війни, використовує тактику терору. 

Про це йдеться в повідомленні Генерального штабу Збройних Сил України у Facebook.

Читайте також:

Повідомляється, що за минулу добу авіація Сил оборони завдала 13 ударів по районах зосередження особового складу, а також 4 ударів — по зенітно-ракетних комплексах противника. 

Підрозділи ракетних військ і артилерії протягом минулої доби уразили район зосередження окупантів, станцію радіоелектронної боротьби, 3 артилерійських підрозділи на вогневих позиціях, 3 склади боєприпасів та пально-мастильних матеріалів, а також зенітно-ракетний комплекс ворога.

Нагадаємо, російська сторона рано чи пізно зрозуміє, що втрати перевищують вигоди. І це може стати початком переговорів. Адже досягти цілей лише військовим шляхом буде непросто. Про це заявив Голова Комітету начальників штабів Збройних сил США Марк Міллі. 

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Оновлено

19:37 Знаки Зодіаку: дати, характеристика та класифікація

Оновлено

23:01 Молитви на удачу: як вони працюють, правила читання, тексти, відео

Оновлено

21:59 Які знаки зодіаку найбільш сумісні, а кому краще уникати союзів

23:40 Вакансії в ЗСУ: кого потребує українське військо

Новина з фото

16:20 Відкупився? Камалія показала дім, який їй залишив Мохаммад Захур після розлучення

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

07:38 Рекордні борги за комунальні послуги: що пропонує уряд

15:34 Дружина Усика похизувалась фігурою у відвертому купальнику на екзотичному відпочинку

13:06 Медведєв істерично відреагував на виступ Зеленського та закликав до масового знищення

13:15 Мудрик може піти з "Челсі": українцем цікавляться кілька клубів

07:32Залужний розповів, скільки ракет Росія випустила по Україні під час останньої атаки

Актуальне по темі

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB