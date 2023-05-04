За добу ЗСУ завдала 13 ударів по районах зосередження росіян, — Генштаб
Триває 435 день російської повномаштабної військової агресії проти України. Російська федерація і далі продовжує нехтувати законами та звичаями війни, використовує тактику терору.
Про це йдеться в повідомленні Генерального штабу Збройних Сил України у Facebook.
Повідомляється, що за минулу добу авіація Сил оборони завдала 13 ударів по районах зосередження особового складу, а також 4 ударів — по зенітно-ракетних комплексах противника.
Підрозділи ракетних військ і артилерії протягом минулої доби уразили район зосередження окупантів, станцію радіоелектронної боротьби, 3 артилерійських підрозділи на вогневих позиціях, 3 склади боєприпасів та пально-мастильних матеріалів, а також зенітно-ракетний комплекс ворога.
Нагадаємо, російська сторона рано чи пізно зрозуміє, що втрати перевищують вигоди. І це може стати початком переговорів. Адже досягти цілей лише військовим шляхом буде непросто. Про це заявив Голова Комітету начальників штабів Збройних сил США Марк Міллі.