Київ не атакував Кремль безпілотниками, — Зеленський

Президент України Володимир Зеленський. Фото: ОП

Україна не має стосунку до "атаки" будівлі Кремля, про що раніше заявила влада Росії. Україна лише захищає свою територію, свої села та міста.

Про це повідомив президент України Володимир Зеленський на спільній конференції з учасниками саміту країн Північної Європи.

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"Ми не атакуємо ані Путіна, ані Москву, ми боремося на власній території, захищаємо свої села і міста. Нам зброї не вистачає навіть для цього. Саме тому ми не використовуємо її деінде. У нас дефіцит", — сказав глава держави.

Він додав, що Україна не може використовувати будь-що і будь-де. Ми це залишимо трибуналу.

Що передувало

Напередодні пресслужба Володимира Путіна повідомила, що в ніч проти 3 травня Україна намагалася завдати удару по Кремлю. При цьому російські військові та спецслужби нібито зуміли підбити два українські безпілотники.

"Кремль розцінює спробу удару київським режимом як сплановану терористичну акцію та замах на президента РФ напередодні Дня Перемоги. Росія залишає за собою право відповісти на спробу удару по Кремлю де і коли вважатиме за потрібне", — цитує ТАСС повідомлення кремлівської пресслужби.

Незадовго міністерство закордонних справ РФ пригрозило Україні за нічну атаку дронами, а в мережі з'явились кадри "прильоту" БпЛА по Кремлю.

Нагадаємо, радник керівника Офісу Президента Михайло Подоляк пов’язав заяву Кремля щодо безпілотника над резиденцією президента РФ з підготовкою російським керівництвом масштабного теракту. По сценарію Росія спочатку затримує в Криму велику групу начебто диверсантів, а потім демонструє "дрони над Кремлем".