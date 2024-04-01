Захисники встановили український прапор над позиціями окупантів — у МВС показали відео

Прапор на вежі. Фото: скриншот з відео

Бійці бригади "Помста" Гвардії Наступу в понеділок, 1 квітня, встановили український прапор практично над позиціями росіян. Це сталося поблизу окупованого міста Бахмут.

Про це повідомила пресслужба МВС у Telegram.

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Так, між населеними пунктами Курдюмівка та Озорянівка, що поблизу Бахмута, досі перебувають загарбники.

"Коли командир підрозділу побачив в інтернеті схоже відео, то нам одразу дав наказ це зробити. Ми підготувалися, обдивилися всю ділянку, розвідники вибрали нам місце, де найкраще — між Курдюмівкою та Озорянівкою", — розповів військовий.

Він зазначив, що державний прапор з символікою підрозділу вирішили вивісити на водонапірній вежі за допомогою великого дрона "Вампір" під прикриттям Mavic, аби ніхто його не збив.

За словами бійця, підготовка тривала близько двох днів: спочатку потренувалися на полігоні вдень та вночі й вирішили, що вже час встановлювати.

"Вибрали час, коли противник найменш пильний, — вночі. Це високий об'єкт, який видно і з наших тилових позицій, і з ворожих. Вранці ворог був дуже здивований, зараз шукають, як це сталося", — додав він.

Аеророзвідник зауважив, що під вежею знаходиться підвал, де перебувають окупанти. Незважаючи на це, ЗСУ змогли підняти над їх позиціями український стяг.

Скриншот допису МВС

Нагадаємо, прикордонники з підрозділу "Сталевого кордону" підняли прапор України над трьома населеними пунктами Харківської області. Йдеться про Шабельне, Піщане та Дегтярне.

Також ми писали, що російські окупанти посилили активність своєї артилерії на Бахмутському напрямку. Крім того, вони готуються до ротації, щоб відновити свій наступ.