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Прикордонники встановили український прапор у населених пунктах поблизу Росії — відео

30 березня 2024 17:01
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька
Прикордонники встановили український прапор у населених пунктах поблизу Росії — відео
Підняття українського прапора. Фото: скриншот з відео
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька

Прикордонники з підрозділу "Сталевого кордону" підняли прапор України над трьома населеними пунктами Харківської області. Йдеться про Шабельне, Піщане та Дегтярне.

Таке відео опублікувала пресслужба ДПСУ в Telegram у суботу, 30 березня.

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"Прикордонники "Сталевого кордону" підняли над населеними пунктами Шабельне, Піщане та Дегтярне синьо-жовтий стяг", — йдеться у повідомленні.

Відомо, що ці населені пункти у Харківській області розташовуються поблизу державного кордону з Росією у так званій "сірій зоні".

У ДПСУ зауважили, що територія зруйнованих сіл щільно замінована, а через постійні ворожі обстріли вона непридатна для проживання.

Проте українські захисники контролюють місцевість та нагадують ворогу, що це наша земля.

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Скриншот допису ДПСУ

Нагадаємо, прикордонникам вдалося ліквідувати замаскований бронетранспортер росіян.

Також ми писали, що на Харківському напрямку прикордонники знищили російську протитанкову гармату "МТ-12 Рапіра". Це вже п'ята така знищена гармата з початку року.

Крім того, українські воїни-пілоти на ходу зупинили ворожу бойову машину піхоти та точним ударом випалили бронетехніку росіян на Лиманському напрямку.

прикордонники
Харківська область
війна в Україні
прапор України
фронт

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