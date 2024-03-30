Прикордонники встановили український прапор у населених пунктах поблизу Росії — відео

Підняття українського прапора. Фото: скриншот з відео

Прикордонники з підрозділу "Сталевого кордону" підняли прапор України над трьома населеними пунктами Харківської області. Йдеться про Шабельне, Піщане та Дегтярне.

Таке відео опублікувала пресслужба ДПСУ в Telegram у суботу, 30 березня.

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"Прикордонники "Сталевого кордону" підняли над населеними пунктами Шабельне, Піщане та Дегтярне синьо-жовтий стяг", — йдеться у повідомленні.

Відомо, що ці населені пункти у Харківській області розташовуються поблизу державного кордону з Росією у так званій "сірій зоні".

У ДПСУ зауважили, що територія зруйнованих сіл щільно замінована, а через постійні ворожі обстріли вона непридатна для проживання.

Проте українські захисники контролюють місцевість та нагадують ворогу, що це наша земля.

Скриншот допису ДПСУ

Нагадаємо, прикордонникам вдалося ліквідувати замаскований бронетранспортер росіян.

Також ми писали, що на Харківському напрямку прикордонники знищили російську протитанкову гармату "МТ-12 Рапіра". Це вже п'ята така знищена гармата з початку року.

Крім того, українські воїни-пілоти на ходу зупинили ворожу бойову машину піхоти та точним ударом випалили бронетехніку росіян на Лиманському напрямку.