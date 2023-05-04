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Жителі Маріуполя скаржаться, що будівельники грабують їхні будинки, а "нова" влада не діє

4 травня 2023 12:52
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин
Жителі Маріуполя скаржаться, що будівельники грабують їхні будинки, а "нова" влада не діє
Місцеві жителі Маріуполя. Фото: Reuters
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин

Місцеві жителі Маріуполя скаржаться, що завезені будівельники грабують їхні будинки. У буквальному значенні вони виносять практично всі квартири.

Про це повідомляє Маріупольська міськрада.

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За словами маріупольців, будівельники азійської та кавказької зовнішності посеред білого дня виносять з квартир меблі, цінності та техніку.

На запити місцевих мешканців місцева так звана поліція нічого не відповідає та ніяк не реагує. За їхніми словами, вони мають наказ "не чіпати тих, хто працює над відновленням Маріуполя".

У Маріупольській міськраді уточнили, що насправді Росія дала згоду на грабіж будинків у зруйнованому місті.

Маріуполь
Повідомлення місцевого жителя про пограбування. Фото: Маріупольська міськрада

Нагадаємо, що в Маріуполі знову виникла ситуація, коли мешканці одного з будинків на вулиці Купріна, 75 почали боротися за своє право на житло. Російські окупанти вже знищили понад 300 будинків у місті, вважаючи їх аварійними, навіть якщо у них продовжували жити люди.

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