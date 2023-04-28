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Оккупанты в Мариуполе хотят снести дом, где живут люди

28 апреля 2023 14:20
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей
Оккупанты в Мариуполе хотят снести дом, где живут люди
Российские оккупанты. Фото: росСМИ
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей

В Мариуполе, который находится под оккупацией, вновь возникла ситуация, когда жильцы одного из домов по улице Куприна, 75 стали бороться за свое право на жилье. Российские оккупанты уже уничтожили более 300 домов в городе, считая их аварийными, даже если в них продолжали жить люди. 

Об этом сообщает Мариупольский горсовет.

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В сообщении говорится, что сейчас жильцам дома на улице Куприна, 75 отключили все коммуникации, чтобы заставить их покинуть дом и переселиться в общежития, которые назначила коллаборационная администрация. 

Однако мариупольцы не хотят оставаться без своих домов и жить в условиях общежития. Они борются за свои права и противостоят оккупантам, которые нарушают их права на жилье и принуждают к переселению.

Напомним, что в Мариуполе происходит разрушение домов оккупантами из России. Более 1350 зданий были повреждены или разрушены во время блокады, а разрушения продолжаются и после оккупации. Жители многоэтажного дома по проспекту Мира, 105 в Мариуполе в данный момент страдают от действий оккупантов, которые начали сносить части дома, "вырезая" целые подъезды. 

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