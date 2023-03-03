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93-тя бригада показала блискучу роботу французьких мінометів по ворогу: фоторепортаж

3 березня 2023 16:45
yvanova.jpg - Катерина Іванова
Катерина Іванова
Журналіст
ЗСУ в Бахмуті показали роботу французьких мінометів: фото
Бахмут наразі є найгарячішою ділянкою у війні росії проти України
yvanova.jpg - Катерина Іванова
Катерина Іванова
Журналіст

На офіційний Facebook-сторінці 93-ї бригади "Холодний Яр" показали, як їхні військові б'ють по російським окупаційним військам з мінометів MO-120-RT французького виробництва.

Новини.LIVE публікує їхній фоторепортаж з Бахмута.

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Нагадаємо, за повідомленнями військових, які наразі знаходяться у Бахмуті, російські війська продовжують здійснювати суїцидальні атаки та намагаються продавити лінію оборони ЗСУ з допомогою артилерії, мінометів та штурмом малих та великих піхотних груп.

Про це на своїй Тік-Ток сторінці розповів боєць 204-го окремого піхотного батальйону с позивним "Киянин".

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  • Бахмут
    Бої в Бахмуті
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"Не знаю, що вони там їдять і які речовини вживають, але лізуть як ненормальні. Наші козаки кажуть, що таке враження, що ворог вирішив залишитись у Бахмуті весь. Ситуація по місту важка, але наразі контрольована Силами Оборони. Вони тримають визначені рубежі та тримають свої бойові завдання", — відзначив військовий.

За словами секретаря РНБО Олексій Данілова, під Бахмутом проти України воюють усі можливі окупаційні підрозділи — і регулярна армія, і "вагнерівці". Але особливих успіхів російські війська на цьому напрямку не мають.

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