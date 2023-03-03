ВСУ в Бахмуте показали работу французских минометов: фото

Бахмут сейчас является самым горячим участком в войне России против Украины

На официальном Facebook-странице 93-й бригады "Холодный Яр" показали, как их военные работают по российским оккупационным войскам из минометов MO-120-RT французского производства.

Новини.LIVE публикует их фоторепортаж из Бахмута.

Напомним, по сообщениям военных, которые находятся в Бахмуте, российские войска продолжают совершать суицидальные атаки и пытаются продавить линию обороны ВСУ с помощью артиллерии, минометов и штурмом малых и крупных пехотных групп.

Об этом на своей Тик-Ток странице рассказал боец 204-го отдельного пехотного батальона с позывным "Киянин".

















Бои в Бахмуте 1/9 _ 9

"Не знаю, что они там едят и какие вещества употребляют, но лезут как ненормальные. Наши казаки говорят, что такое впечатление, что враг решил остаться в Бахмуте весь. Ситуация по городу тяжелая, но сейчас контролируемая Силами Обороны. Держат свои боевые задачи", – отметил военный.

По словам секретаря СНБО Алексей Данилова, под Бахмутом против Украины воюют все возможные оккупационные подразделения – и регулярная армия, и "вагнеровцы". Но особых успехов российские войска в этом направлении не имеют.