ВСУ в Бахмуте показали работу французских минометов: фото

93-я бригада показала блестящую работу французских минометов по врагу: фоторепортаж
На официальном Facebook-странице 93-й бригады "Холодный Яр" показали, как их военные работают по российским оккупационным войскам из минометов MO-120-RT французского производства.
Новини.LIVE публикует их фоторепортаж из Бахмута.
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Напомним, по сообщениям военных, которые находятся в Бахмуте, российские войска продолжают совершать суицидальные атаки и пытаются продавить линию обороны ВСУ с помощью артиллерии, минометов и штурмом малых и крупных пехотных групп.
Об этом на своей Тик-Ток странице рассказал боец 204-го отдельного пехотного батальона с позывным "Киянин".
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Бои в Бахмуте
"Не знаю, что они там едят и какие вещества употребляют, но лезут как ненормальные. Наши казаки говорят, что такое впечатление, что враг решил остаться в Бахмуте весь. Ситуация по городу тяжелая, но сейчас контролируемая Силами Обороны. Держат свои боевые задачи", – отметил военный.
По словам секретаря СНБО Алексей Данилова, под Бахмутом против Украины воюют все возможные оккупационные подразделения – и регулярная армия, и "вагнеровцы". Но особых успехов российские войска в этом направлении не имеют.