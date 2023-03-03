Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков
Разделы
Киев Одесса Харьков
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Главная arrow Война arrow 93-я бригада показала блестящую работу французских минометов по врагу: фоторепортаж arrow

93-я бригада показала блестящую работу французских минометов по врагу: фоторепортаж

3 марта 2023 16:45
yvanova.jpg - Екатерина Иванова
ВСУ в Бахмуте показали работу французских минометов: фото
Бахмут сейчас является самым горячим участком в войне России против Украины
yvanova.jpg - Екатерина Иванова

На официальном Facebook-странице 93-й бригады "Холодный Яр" показали, как их военные работают по российским оккупационным войскам из минометов MO-120-RT французского производства.

Новини.LIVE публикует их фоторепортаж из Бахмута.

Читайте также:

Напомним, по сообщениям военных, которые находятся в Бахмуте, российские войска продолжают совершать суицидальные атаки и пытаются продавить линию обороны ВСУ с помощью артиллерии, минометов и штурмом малых и крупных пехотных групп.

Об этом на своей Тик-Ток странице рассказал боец 204-го отдельного пехотного батальона с позывным "Киянин".

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • Бахмут
    Бои в Бахмуте
1/9 _ 9

"Не знаю, что они там едят и какие вещества употребляют, но лезут как ненормальные. Наши казаки говорят, что такое впечатление, что враг решил остаться в Бахмуте весь. Ситуация по городу тяжелая, но сейчас контролируемая Силами Обороны. Держат свои боевые задачи", – отметил военный.

По словам секретаря СНБО Алексей Данилова, под Бахмутом против Украины воюют все возможные оккупационные подразделения – и регулярная армия, и "вагнеровцы". Но особых успехов российские войска в этом направлении не имеют.

Banner

Новости по теме

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Оновлено

05:10 Врачи назвали утренний симптом рака: его многие игнорируют

Эксклюзив

13:30Безопасное укрытие: почему в квартире спокойнее, чем в старом подвале или погребе

Новина з фото

04:10 Чем закончилась первая в мире пересадка головы

Оновлено

05:40 Три симптома на коже указывают на проблемы с печенью

Новина з фото

05:52 Самая худая женщина на планете: как она выглядела и сколько весила

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Оновлено

02:50 Два признака на лице, указывающие на опасное для жизни состояние

Оновлено

09:40 К чему снится беременность: толкование снов, общее значение и мнение психологов

Оновлено

15:23 В правительстве сказали, будут ли задержки в выплате пенсий и соцпомощи

Новина з фото

17:59 Минус десять килограммов: Елена Зеленская поделилась секретом своего похудения

Новина з фото

06:30 Их просто не узнать: актрисы сериала "Папины дочки" выросли и кардинально изменились. Как выглядят спустя 15 лет

Эксклюзив

17:00Под Бахмутом погиб украинский пилот: каким был защитник неба Виктор Волынец

16:52 Сколько стоит содержание одного российского военнопленного: неожиданные цифры

Новина з відео

16:50 Пожар в Одесской области: огонь охватил 3 га территории

Новина з відео

16:45 Жизнь, как в сказке: трем знакам зодиака повезет уже в эти выходные

16:44Последний сезон Хэмилтона, феномен Алонсо: топ три прогноза на сезон в Формуле-1

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

16:33 В Сумской области рекордно возросло количество обстрелов: ОВА связывает это с событиями в Брянской области

16:31 Шмыгаль заявил, что расследуются материалы "черного ящика" с авиакатастрофы в Броварах

Новина з відео

16:28 Притула рассказал о закупке рекордной партии бронетехники для ВСУ

16:27 В Чугуеве мужчина получил ранения, когда распиливал неизвестный предмет

Новина з відео

16:20 Прятались в прицепе фуры: в Одесской области задержали шестерых беглецов

Новина з відео

16:50 Пожар в Одесской области: огонь охватил 3 га территории

Новина з відео

16:45 Жизнь, как в сказке: трем знакам зодиака повезет уже в эти выходные

Новина з відео

16:28 Притула рассказал о закупке рекордной партии бронетехники для ВСУ

Новина з відео

16:20 Прятались в прицепе фуры: в Одесской области задержали шестерых беглецов

Новина з відео

16:19 Вакарчук и лидер группы Massive Attack презентовали благотворительный ремикс на одну из песен "Океана Эльзы"

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Новина з відео

16:07 Украина и Латвия подписали общую декларацию: что она предусматривает

Новина з відео

15:50Языковой скандал в Одессе: в отеле женщина устроила спор из-за украинского языка

Новина з відео

14:57 В Енакиево упал военный самолет: что с пилотами

Новина з відео

14:35 Kalush Orchestra представили новую участницу и первую англоязычную песню

Новина з відео

14:02 "Много силикона": фанаты разгромили новый клип Лорак со звездой сериала "Кухня" в главной роли

Эксклюзив

17:00Под Бахмутом погиб украинский пилот: каким был защитник неба Виктор Волынец

16:44Последний сезон Хэмилтона, феномен Алонсо: топ три прогноза на сезон в Формуле-1

11:15Готовили провокацию, но вместо фальшивой ДРГ зашла настоящая, — инсайдер из ФСБ о событиях в Брянской области

Новина з фото

06:45Агентство "Лунный свет" 40 лет спустя: как изменились легендарные актеры

06:23 Украинцы могут самостоятельно увеличить пенсию: какие есть действенные способы

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

20:03Роналду завоевал 33 титула: новое достижение Криштиану

Эксклюзив

19:30Одесса им не по зубам: реакция одесситов на возможные угрозы со стороны россиян

Эксклюзив

18:15Деоккупация Крыма: как враг готовится встретить ВСУ

Эксклюзив

15:40лукашенко встретился с Си Цзиньпинем: чью сторону займет Пекин в войне против Украины

Эксклюзив

14:55Чудом выжили: история жителей разрушенного дома в Запорожье

Актуальное по теме

None 3 Март 16:18

В Харькове будут судить двух мужчин за сотрудничество с оккупантами

None 3 Март 12:02

Купянский район снова под обстрелами: погибла женщина и уничтожено 1,5 тыс. тонн зерна

None 3 Март 11:47

В Мариуполе оккупанты усилили фильтрационные мероприятия: массово проверяют телефоны у мирных жителей

None 3 Март 11:40

​​ Российского летчика, бомбившего телебашню в Харькове, приговорили к 12 годам тюрьмы

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB