У окупованій Луганській області рівень зарплат дозволяє лише виживати, нормальні гроші окупанти обіцяють лише 2030 року

Аби лише не померли з голоду: які зарплати окупанти платять українцям у "ЛНР"
Окупанти залучають мешканців Луганської області до тимчасових робіт. Зарплата, яку виплачує окупаційна "адміністрація", дозволяє лише виживати.
Про це повідомила у Telegram Луганська обласна військова адміністрація.
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Зарплати в "ЛНР"
Російські окупанти пообіцяли мешканцям окупованих територій Луганської області підняти заробітну плату до загальноросійського рівня.
Втім, це має статися лише 2030 року.
Поки що рівень зарплати в окупації такий, щоб місцеві мешканці могли лише виживати. Окупанти називають це так — "щоб люди не відчували себе покинутими та могли мати кошти для існування".
Ціни в Кремінній
Окупаційна "адміністрація" Луганської області обіцяє зайнятися держрегулюванням цін.
Але поки що у Кремінній ціни на продукти удвічі вищі, ніж у сусідньому Сіверодонецьку.
"Літні люди ледве дозволяють собі необхідний мінімум", — наголосили у Луганській ОВА.
Робота в окупації
Для того, аби мешканці окупованих територій не померли з голоду, окупанти залучають їх до тимчасових робіт.
Втім, в основному "тимчасовими роботами" називається праця у госпіталях, забитих звезеними з фронту окупантами.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у тимчасово окупованій Горлівці Донецької області медичні установи переповнені пораненими російськими окупантами. У зв'язку з цим росіяни облаштовують дитячі садки, школи та склади під польові шпиталі.
Фото: DonbasFrontliner