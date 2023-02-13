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​​​​​​​Аби лише не померли з голоду: які зарплати окупанти платять українцям у "ЛНР"

13 лютого 2023 09:45
vladymyr-mylenko.jpg - Володимир Миленко
У окупованій Луганській області рівень зарплат дозволяє лише виживати, нормальні гроші окупанти обіцяють лише 2030 року
Мешканці окупованих територій працюють у шпиталях із пораненими окупантами
vladymyr-mylenko.jpg - Володимир Миленко

Окупанти залучають мешканців Луганської області до тимчасових робіт. Зарплата, яку виплачує окупаційна "адміністрація", дозволяє лише виживати.

Про це повідомила у Telegram Луганська обласна військова адміністрація.

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Зарплати в "ЛНР"

Російські окупанти пообіцяли мешканцям окупованих територій Луганської області підняти заробітну плату до загальноросійського рівня.

Втім, це має статися лише 2030 року.

Поки що рівень зарплати в окупації такий, щоб місцеві мешканці могли лише виживати. Окупанти називають це так — "щоб люди не відчували себе покинутими та могли мати кошти для існування".

Ціни в Кремінній

Окупаційна "адміністрація" Луганської області обіцяє зайнятися держрегулюванням цін.

Але поки що у Кремінній ціни на продукти удвічі вищі, ніж у сусідньому Сіверодонецьку.

"Літні люди ледве дозволяють собі необхідний мінімум", — наголосили у Луганській ОВА.

Робота в окупації

Для того, аби мешканці окупованих територій не померли з голоду, окупанти залучають їх до тимчасових робіт.

Втім, в основному "тимчасовими роботами" називається праця у госпіталях, забитих звезеними з фронту окупантами.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у тимчасово окупованій Горлівці Донецької області медичні установи переповнені пораненими російськими окупантами. У зв'язку з цим росіяни облаштовують дитячі садки, школи та склади під польові шпиталі.

Фото: DonbasFrontliner

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