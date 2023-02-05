Лікарні Горлівки переповнені пораненими російськими окупантами

У Горлівці лікарні переповнені пораненими окупантами, — Генштаб ЗСУ
У тимчасово окупованій Горлівці Донецької області медичні установи переповнені пораненими російськими окупантами. У зв'язку з цим росіяни облаштовують дитячі садки, школи та склади під польові шпиталі.
Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.
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Поранені окупанти
У повідомленні зазначається, що в одному з таких шпиталів на лікуванні перебуває близько 70 осіб. До міста Світлодарська Донецької області прибув медичний персонал з Якутії.
"Російські окупанти облаштовують дитячі садки, школи або просто складські приміщення під польові шпиталі", — йдеться у повідомленні.
ЗСУ завдають удару
Тим часом ЗСУ продовжують завдавати ударів по об'єктах росіян. Українська авіація минулої доби завдала 5 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки окупантів, а також 2 удари по зенітно-ракетних комплексах.
"Підрозділи ракетних військ та артилерії Сил оборони України за минулу добу вразили пункт управління, 3 райони зосередження живої сили противника, зенітно-ракетний комплекс та склад пально-мастильних матеріалів", — уточнили в Генштабі ЗСУ.
Нагадаємо, що дружина російського окупанта не розуміє, як Україна розплачуватиметься з Європою за надану військову допомогу. Крім того, вона шокована тим, що її чоловік убивав українських дітей.