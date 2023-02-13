В оккупированной Луганской области уровень зарплат позволяет только выживать, нормальные деньги оккупанты обещают только в 2030 году

Лишь бы только не умерли от голода: какие зарплаты оккупанты платят украинцам в "ЛНР"
Оккупанты привлекают жителей Луганской области к временным работам. Зарплата, выплачиваемая оккупационной "администрацией", позволяет только выживать.
Об этом сообщила в Telegram Луганская областная военная администрация.
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Зарплаты в "ЛНР"
Российские оккупанты пообещали жителям оккупированных территорий Луганской области поднять заработную плату до общероссийского уровня.
Впрочем, это должно произойти только в 2030 году.
Пока уровень зарплаты в оккупации таков, чтобы местные жители могли только выживать. Оккупанты называют это так — "чтобы люди не чувствовали себя брошенными и могли иметь средства к существованию".
Цены в Кременной
Оккупационная "администрация" Луганской области обещает заняться госрегулированием цен.
Но пока в Кременной цены на продукты вдвое выше, чем в соседнем Северодонецке.
"Пожилые люди едва позволяют себе необходимый минимум", — отметили в Луганской ОВА.
Работа в оккупации
Для того чтобы жители оккупированных территорий не умерли от голода, оккупанты привлекают их к временным работам.
Впрочем, в основном "временными работами" называется труд в госпиталях, убитых свезенными с фронта оккупантами.
Напомним, ранее сообщалось, что во временно оккупированной Горловке Донецкой области медицинские учреждения переполнены ранеными российскими оккупантами. В этой связи россияне обустраивают детские сады, школы и склады под полевые госпитали.
Фото: DonbasFrontliner