В оккупированной Луганской области уровень зарплат позволяет только выживать, нормальные деньги оккупанты обещают только в 2030 году

Жители оккупированных территорий работают в госпиталях с ранеными оккупантами

Оккупанты привлекают жителей Луганской области к временным работам. Зарплата, выплачиваемая оккупационной "администрацией", позволяет только выживать.

Об этом сообщила в Telegram Луганская областная военная администрация.

Зарплаты в "ЛНР"

Российские оккупанты пообещали жителям оккупированных территорий Луганской области поднять заработную плату до общероссийского уровня.

Впрочем, это должно произойти только в 2030 году.

Пока уровень зарплаты в оккупации таков, чтобы местные жители могли только выживать. Оккупанты называют это так — "чтобы люди не чувствовали себя брошенными и могли иметь средства к существованию".

Цены в Кременной

Оккупационная "администрация" Луганской области обещает заняться госрегулированием цен.

Но пока в Кременной цены на продукты вдвое выше, чем в соседнем Северодонецке.

"Пожилые люди едва позволяют себе необходимый минимум", — отметили в Луганской ОВА.

Работа в оккупации

Для того чтобы жители оккупированных территорий не умерли от голода, оккупанты привлекают их к временным работам.

Впрочем, в основном "временными работами" называется труд в госпиталях, убитых свезенными с фронта оккупантами.

Напомним, ранее сообщалось, что во временно оккупированной Горловке Донецкой области медицинские учреждения переполнены ранеными российскими оккупантами. В этой связи россияне обустраивают детские сады, школы и склады под полевые госпитали.

Фото: DonbasFrontliner