Карта бойових дій в Україні онлайн сьогодні, 02.11.2023 — DeepState, Liveuamap, ISW

Карта бойових дій від Deepstate. Фото: скриншот

З'явилися актуальні карти бойових дій станом на ранок 2 листопада від DeepState, Liveuamap та Інституту вивчення війни (ISW), за якими можна відстежувати усі місця контрнаступу ЗСУ та російських обстрілів, а також кордони тимчасово окупованих територій. Таким чином, за важливими подіями російсько-української війни можна спостерігати в режимі реального часу.

Новини.LIVE зібрали всі важливі події на передовій, зафіксовані онлайн-картами станом на сьогодні, 2 листопада.

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DeepState

Станом на четвер, 2 листопада, на Куп'янському напрямку через перевагу в кількості окупанти мали часткові успіхи південніше Масютівки. Тривають зіткнення біля Першотравневого та Орлянки.

Карта бойових дій на Куп'янському напрямку від Deepstate. Фото: скриншот

Біля Новокалинового на Авдіївському напрямку ворог мав частковий успіх. Противник налагоджує логістику, перетворюючи Красногорівку у важливий опорний пункт. На південному фасі окупанти тиснуть поблизу Опитного та Водяного, але ЗСУ успішно відбивають ці атаки.

Карта бойових дій на Авдіївському напрямку від Deepstate. Фото: скриншот

Сили оборони мають успіхи біля Роботиного на Запорізькому напрямку, де українські військові зайняли одну з висот.

Карта бойових дій на Запорізькому напрямку від Deepstate. Фото: скриншот

Умовні позначки на мапі:

Бордовим кольором на мапі позначені території, окуповані Росією до 24 лютого 2022 року, тобто до початку повномасштабного вторгнення.

кольором на мапі позначені території, окуповані Росією до 24 лютого 2022 року, тобто до початку повномасштабного вторгнення. Червоним — території, окуповані під час повномасштабної війни.

— території, окуповані під час повномасштабної війни. Зеленим — території, які були захоплені росіянами за час повномасштабного вторгнення, але потім звільнені Силами оборони України.

Liveuamap

Українські військові станом на 02.11.2023 провели 43 бойові зіткнення з російськими окупантами поблизу:

Синьківки, Іванівки Харківської області на Куп'янському напрямку та Стельмахівки Луганської області на Сватівському напрямку,

Карта бойових дій на Куп'янському та Сватівському напрямках від Liveuamap. Фото: скриншот

Кліщіївки, Андріївки та Південного Донецької області на Бахмутському напрямку, Сєверного та Первомайського на Авдіївському напрямку,

Карта бойових дій на Бахмутському та Авдіївському напрямках від Liveuamap. Фото: скриншот

Мар'їнки на Мар'їнському напрямку та Старомайорського на Бердянському Донецької області.

Карта бойових дій на Мар'їнському та Бердянському напрямках від Liveuamap. Фото: скриншот

Умовні позначки на карті:

Червоним кольором на мапі позначені території, окуповані Росією до та під час повномасштабної війни.

кольором на мапі позначені території, окуповані Росією до та під час повномасштабної війни. Сірим — території, які були захоплені росіянами за час повномасштабного вторгнення, але потім звільнені Силами оборони України.

ISW

В Інституті вивчення війни (ISW) зазначають, що станом на сьогодні, 2 листопада, на Куп'янському та Сватівському напрямках ЗСУ відбили 10 російських атак поблизу Синьківки (9 км на північний схід від Куп’янська), Іванівки (21 км на південний схід від Куп’янська), Стельмахівки (15 км на північний захід від Сватового) та Надії (14 км на південний захід від Сватового).

Своєю чергою окупанти незначно просунулися на схід від Петропавлівки (7 км на схід від Куп’янська).

Карта бойових дій в Луганській області від ISW. Фото: інфографіка ISW

Українські військові станом на четвер, 2 листопада, наступали на захід і південний захід від Донецька і, як свідчать карти ISW, підтвердили наступ. Так, ЗСУ просунулися на південь від Новомихайлівки.

Карта бойових дій в Донецькій області від ISW. Фото: інфографіка ISW

Українські захисники продовжили наступати на Запорізькому напрямку та, за даними російського військкора, просунулися від Щербаків (18 км на захід від Оріхова) до Мирного (16 км на південний захід від Оріхова) і досягли успіхів на захід від Роботиного (10 км на південь від Оріхова).

Карта бойових дій на Запорізькому напрямку від ISW. Фото: інфографіка ISW

Оперативна ситуація в Україні станом на 2 листопада 2023 року

Актуальний звіт Генштабу ЗСУ станом на зараз, 2 листопада 2023 року.

Українські військові на передовій. Фото: facebook.com/GeneralStaff.ua

За добу між українськими військовими та російськими окупантами сталося 57 бойових зіткнень. ЗСУ успішно відбили всі атаки ворога на таких напрямках передової:

на Куп’янському — 10 атак в районі Синьківки, Іванівки Харківської області та Стельмахівки Луганської області;

— 10 атак в районі Синьківки, Іванівки Харківської області та Стельмахівки Луганської області; на Бахмутському — 5 атак біля Хромового, Кліщіївки та Андріївки. Зокрема ворог безуспішно вів штурмові дії поблизу Південного Донецької області;

Українські військові на передовій. Фото: facebook.com/GeneralStaff.ua

на Авдіївському — 7 атак ворога біля Сєверного та Первомайського Донецької області. Ворог не полишає спроб оточити Авдіївку;

— 7 атак ворога біля Сєверного та Первомайського Донецької області. Ворог не полишає спроб оточити Авдіївку; на Мар’їнському — понад 20 атак в районі Мар’їнки Донецької області;

— понад 20 атак в районі Мар’їнки Донецької області; на Шахтарському — поблизу Старомайорського Донецької області.

"Водночас Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському напрямку, завдають окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії фронту", — йдеться у зведенні.

Українські військові на передовій. Фото: facebook.com/GeneralStaff.ua

Нагадаємо, що командувач Сухопутних військ ЗСУ Олександр Сирський показав роботу українських воїнів на Куп'янському напрямку. Там бійці ЗСУ знищили чимало російської техніки.